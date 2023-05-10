Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Галатасараем»

Теги результаты чемпионат Турции Тюрк Телеком Галатасарай Баскетбол

В среду, 10 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Тюрк Телеком» встретится с «Галатасараем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Тюрк Телеком – Галатасарай
Дата проведения
10 мая, 18.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 22-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 20-8, Анадолу Эфес – 19-8, Бурсаспор – 17-11, Дарушафака – 13-14, Тофаш – 13-15, Бююкчекмедже – 12-15, Галатасарай – 12-15, Бахчешехир – 12-16, Петким Спор – 11-16, Меркезефенди – 11-16, Маниса – 10-17, Бешикташ – 9-18,  Газиантеп – 9-19, Коньяспор – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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