Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Дертоны», «Тревизо» встретится с «Виртусом» и другие матчи
В воскресенье, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии пройдут 7 матчей.
«Милан» в гостях у «Дертоны», «Тревизо» встретится с «Виртусом».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.30, «Allianz Dome»
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.30, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.30, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.30, «PalaVerde»
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.30, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.30, «PalaLeonessa»
Положение команд: Виртус – 22-6, Милан – 21-7, Дертона – 18-10, Динамо Сассари – 16-12, Варезе – 16-12, Венеция – 16-12,Бриндизи – 14-14, Тренто – 14-14, Брешия – 13-15, Виктория Либертас – 13-16, Скафати – 11-17, Тревизо – 11-17, Наполи – 11-18, Триест – 10-18, Реджо-Эмилия – 10-18, Верона – 9-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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