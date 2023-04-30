Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Дертоны», «Тревизо» встретится с «Виртусом» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Варезе Скафати Рейер Венеция Реджо-Эмилия Бриндизи Динамо Сассари Тренто Брешия Тревизо Триест Дертона Верона Баскетбол

В воскресенье, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии пройдут 7 матчей.

«Милан» в гостях у «Дертоны», «Тревизо» встретится с «Виртусом».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Триест – Верона
Дата проведения
30 апреля, 18.30, «Allianz Dome»
Онлайн матча

Тренто – Рейер Венеция
Дата проведения
30 апреля, 18.30, «PalaTrento»
Онлайн матча

Варезе – Скафати
Дата проведения
30 апреля, 18.30, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Тревизо – Виртус
Дата проведения
30 апреля, 18.30, «PalaVerde»
Онлайн матча

Динамо Сассари – Реджо-Эмилия
Дата проведения
30 апреля, 18.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча

Дертона – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
30 апреля, 18.30, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Брешия – Бриндизи
Дата проведения
30 апреля, 18.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 22-6, Милан – 21-7, Дертона – 18-10, Динамо Сассари – 16-12, Варезе – 16-12, Венеция – 16-12,Бриндизи – 14-14, Тренто – 14-14, Брешия – 13-15, Виктория Либертас – 13-16, Скафати – 11-17, Тревизо – 11-17, Наполи – 11-18, Триест – 10-18, Реджо-Эмилия – 10-18, Верона – 9-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий