Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Дертоны», «Тревизо» встретится с «Виртусом» и другие матчи

В воскресенье, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата Италии пройдут 7 матчей.

«Милан» в гостях у «Дертоны», «Тревизо» встретится с « ».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 22-6, – 21-7, Дертона – 18-10, – 16-12, – 16-12, – 16-12,Бриндизи – 14-14, Тренто – 14-14, Брешия – 13-15, – 13-16, Скафати – 11-17, Тревизо – 11-17, Наполи – 11-18, Триест – 10-18, Реджо-Эмилия – 10-18, Верона – 9-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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