МБА объявила о продлении контракта с Евгением Вороновым

МБА официально объявила о продлении контракта с атакующим защитником (36 лет, 192 см).

По информации Telegram-канала «Свободный агент», стороны согласовали контракт на один год.

Воронов завершил сезон лиги ВТБ-2022/23 с показателями 10,0 очка, 2,1 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч, войдя в пятерку лучших в команде по результативности и передачам.

МБА в своем дебютном сезоне в Лиге ВТБ смогла пробиться в плей-офф.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!