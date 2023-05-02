МБА объявила о продлении контракта с Евгением Вороновым

Теги переходы Евгений Воронов Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

МБА официально объявила о продлении контракта с атакующим защитником Евгением Вороновым (36 лет, 192 см).

По информации Telegram-канала «Свободный агент», стороны согласовали контракт на один год.

Воронов завершил сезон Единой лиги ВТБ-2022/23 с показателями 10,0 очка, 2,1 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч, войдя в пятерку лучших в команде по результативности и передачам.

МБА в своем дебютном сезоне в Лиге ВТБ смогла пробиться в плей-офф.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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