Евгений Воронов останется в МБА («Свободный агент»)

МБА согласовала новый однолетний контракт с атакующим защитником (36 лет, 192 см), сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Официально соглашение еще не подписано.

Воронов завершил сезон-2022/23 с показателями 10,0 очка, 2,1 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч, войдя в пятерку лучших в команде по результативности и передачам. МБА в своем дебютном сезоне в Лиге ВТБ смогла пробиться в плей-офф.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!