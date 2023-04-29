Джек Николсон посетил матч «Лейкерс» впервые с октября 2021 года

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«Лейкерс» в пятницу добились четвертой победы в серии первого раунда с «Мемфисом» – 125:85, 4-2.

Матч посетил знаменитый актер Джек Николсон. Самый известный поклонник «озерников» появился на игре в Лос-Анджелесе впервые с октября 2021 года.

86-летний Николсон занял свое привычное место в первом ряду. Он стал все реже посещать матчи, а затем и вовсе перестал ходить на стадион после того, как болельщикам разрешили вернуться на арены после снятия запрета, связанного с пандемией COVID-19.

Николсон начал ходить на матчи «Лейкерс» еще в 70-е.

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Фото: NBA

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7 комментариев

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Los Galácticos
Человек эпоха один из лучших актёров в истории, здоровья легенде.
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Mr.BadGuy
А в панамке кто?
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Svarg
мем "улыбающийся повар машет пальцем"
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Kirill Lukonin
Отец Джа или Ашер?
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Лёха выдыхай
Ответ Mr.BadGuy
А в панамке кто?
Батя Джа
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Юра Якунин
Ответ Mr.BadGuy
А в панамке кто?
Американский Станиславский.
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