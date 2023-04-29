Джек Николсон посетил матч «Лейкерс» впервые с октября 2021 года
«Лейкерс» в пятницу добились четвертой победы в серии первого раунда с «Мемфисом» – 125:85, 4-2.
Матч посетил знаменитый актер Джек Николсон. Самый известный поклонник «озерников» появился на игре в Лос-Анджелесе впервые с октября 2021 года.
86-летний Николсон занял свое привычное место в первом ряду. Он стал все реже посещать матчи, а затем и вовсе перестал ходить на стадион после того, как болельщикам разрешили вернуться на арены после снятия запрета, связанного с пандемией COVID-19.
Николсон начал ходить на матчи «Лейкерс» еще в 70-е.
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Фото: NBA
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