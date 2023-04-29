«Лейкерс» в пятницу добились четвертой победы в серии первого раунда с « » – 125:85, 4-2.

Матч посетил знаменитый актер Джек Николсон. Самый известный поклонник «озерников» появился на игре в Лос-Анджелесе впервые с октября 2021 года.

86-летний Николсон занял свое привычное место в первом ряду. Он стал все реже посещать матчи, а затем и вовсе перестал ходить на стадион после того, как болельщикам разрешили вернуться на арены после снятия запрета, связанного с пандемией COVID-19.

Николсон начал ходить на матчи « » еще в 70-е.

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Фото: NBA