Деандре Эйтон дважды проигнорировал Криса Пола после замены в 4-й четверти
Основной центровой «Финикса» Деандре Эйтон набрал лишь 4 очка и 9 подборов за 26 минут в третьем матче серии с «Наггетс» (121:114, 1-2).
«Санз» в итоге отправили Эйтона на скамейку и стали использовать в четвертой четверти Джока Лэндейла.
Эйтон дважды проигнорировал приветственные жесты травмированного разыгрывающего Криса Пола после замены.
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