Деандре Эйтон дважды проигнорировал Криса Пола после замены в 4-й четверти

Теги Денвер Крис Пол Финикс НБА видео НБА плей-офф Деандре Эйтон Баскетбол

Основной центровой «Финикса» Деандре Эйтон набрал лишь 4 очка и 9 подборов за 26 минут в третьем матче серии с «Наггетс» (121:114, 1-2).

«Санз» в итоге отправили Эйтона на скамейку и стали использовать в четвертой четверти Джока Лэндейла.

Эйтон дважды проигнорировал приветственные жесты травмированного разыгрывающего Криса Пола после замены.

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11 комментариев

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DiffusedLight
Ответ Roman Boroveev
Он нарывается на темную. Или как там это у темненьких называется)
У них это называется куклуксклан
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+5
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Roman Boroveev
Он нарывается на темную.
Или как там это у темненьких называется)
+4
-2
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lopek
Вы расстроили деда
+1
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ygcn5c2ty9
Типу дали максималку ни за что, он проваливает эту серию и ещё и обижается)) феноменально
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Tallahassee22
Мне кажется Эйтон не старается особо в серии с Наггетс, Йокич конечно божит, но потенциал у Эйвона гораздо выше нынешних цифр. Атмосфера в команде отстой, надо свою команду найти. Может по САТ если Кайри Даллас продлит, то Ирвинга на Эйтона обменять? Есть потенциал защиты, бросок есть.
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DiffusedLight
А у него в плове обострение?
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Эдуард Суровый
да он его просто сверху ну увидел
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Sonder
Ответ Roman Boroveev
Он нарывается на темную. Или как там это у темненьких называется)
отбеливание
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Roman Boroveev
Ответ DiffusedLight
У них это называется куклуксклан
Джок, выходит белый клановец?
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