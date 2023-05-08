Шакил О’Нил посмеялся над нестабильностью Дэвиса, сравнив его игру с самим собой на разных этапах карьеры

4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил посмеялся над нестабильностью звездного форварда « » Энтони Дэвиса, опубликовав картинку, где игра Дэвиса сравнивается с формой О’ на различных этапах карьеры.

« в первой игре и Энтони Дэвис во второй», – гласит надпись, к которой приложены две фотографии: О’Нил времен «Лейкерс», когда их дуэт с Кобе Брайантом добился трех чемпионств кряду, и О’Нил времен «Селтикс», когда 38-летний Шакил проводил свой последний сезон в Лиге.

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