Шакил О’Нил посмеялся над нестабильностью Дэвиса, сравнив его игру с самим собой на разных этапах карьеры

Теги Лейкерс Шакил О′Нил НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил посмеялся над нестабильностью звездного форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса, опубликовав картинку, где игра Дэвиса сравнивается с формой О’Нила на различных этапах карьеры.

«Энтони Дэвис в первой игре и Энтони Дэвис во второй», – гласит надпись, к которой приложены две фотографии: О’Нил времен «Лейкерс», когда их дуэт с Кобе Брайантом добился трех чемпионств кряду, и О’Нил времен «Селтикс», когда 38-летний Шакил проводил свой последний сезон в Лиге.

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8 комментариев

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Best game on Earth
Пока хватает силы смеяться над собой, беспечны мы, как в праздник эскимосы (с)
+35
0
+35
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йозе марино
на первой фотке машина по уничтожению баскетбольных колец)
+26
0
+26
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йозе марино
Ответ Xell
На первой фотке Терминатор)
а на второй жидкий металл 😁😁😁
+25
0
+25
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Xell
Ответ йозе марино
на первой фотке машина по уничтожению баскетбольных колец)
На первой фотке Терминатор)
+9
-5
+4
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maximus3737
Блин, почему это так смешно
+3
0
+3
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Александр Спирин
Ответ Xell
На первой фотке Терминатор)
Щуплый, субтильный паренёк в сравнении с Уилтом Чемберленом:
https://64.media.tumblr.com/b8c1af0f64079c37ec8edfbc275fc413/tumblr_nd4nzbA2f11td15w4o1_500.jpg
+4
-1
+3
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Ktuga
Ответ йозе марино
а на второй жидкий металл 😁😁😁
Жирный металл
+2
0
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Валера, настало твое время...
На фото слева у него проблемы с бицепсом. Это что это за аппарат?
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