Шакил О’Нил посмеялся над нестабильностью Дэвиса, сравнив его игру с самим собой на разных этапах карьеры
4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил посмеялся над нестабильностью звездного форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса, опубликовав картинку, где игра Дэвиса сравнивается с формой О’Нила на различных этапах карьеры.
«Энтони Дэвис в первой игре и Энтони Дэвис во второй», – гласит надпись, к которой приложены две фотографии: О’Нил времен «Лейкерс», когда их дуэт с Кобе Брайантом добился трех чемпионств кряду, и О’Нил времен «Селтикс», когда 38-летний Шакил проводил свой последний сезон в Лиге.
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