Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что « » следует обменять защитника .

«Смотрю на Джордана Пула и думаю, что, наверное, обменял бы его... На месте «Уорриорз» попробовал бы обменять Пула, если бы получилось взять вместо него кого-то, на кого можно положиться. Я бы попробовал это. Он не Стеф. Он не заменит Стефа. Вот что я вижу в случае с Пулом.

Его задача – быть лучшим на площадке, но он по факту оказывается худшим. Он самый высокооплачиваемый среди тех, с кем обычно находится на площадке, но смотрится как худший игрок», – заявил Аренас.

В нынешнем плей-офф НБА Пул набирает 10,5 очка и 3,5 передачи в среднем за игру при 27,8% из-за дуги.

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