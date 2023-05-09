Гилберт Аренас: «На месте «Уорриорз» попробовал бы обменять Джордана Пула»

Теги Голден Стэйт НБА Гилберт Аренас НБА плей-офф Джордан Пул Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что «Голден Стэйт» следует обменять защитника Джордана Пула.

«Смотрю на Джордана Пула и думаю, что, наверное, обменял бы его... На месте «Уорриорз» попробовал бы обменять Пула, если бы получилось взять вместо него кого-то, на кого можно положиться. Я бы попробовал это. Он не Стеф. Он не заменит Стефа. Вот что я вижу в случае с Пулом.

Его задача – быть лучшим на площадке, но он по факту оказывается худшим. Он самый высокооплачиваемый среди тех, с кем обычно находится на площадке, но смотрится как худший игрок», – заявил Аренас.

В нынешнем плей-офф НБА Пул набирает 10,5 очка и 3,5 передачи в среднем за игру при 27,8% из-за дуги.

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей 13
Скрытый ролевик, каких много в нынешнее время. Когда у них залетает, они кажутся восходящими звездами, но на деле не ничего не могут. Игроки ситуации, которые могут поймать удачу, поймать момент, но взять на себя и переломить ситуацию в свою пользу они не могут, это их и отличает от настоящих звезд. Сегодня у ЛА тоже была такая "звезда" в 4-й четверти, иногда такой "звездой" бывает Ривз, до этого был Карузо, таких игроков много.
+49
-1
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пашу
Ответ Андрей 13
Скрытый ролевик, каких много в нынешнее время. Когда у них залетает, они кажутся восходящими звездами, но на деле не ничего не могут. Игроки ситуации, которые могут поймать удачу, поймать момент, но взять на себя и переломить ситуацию в свою пользу они не могут, это их и отличает от настоящих звезд. Сегодня у ЛА тоже была такая "звезда" в 4-й четверти, иногда такой "звездой" бывает Ривз, до этого был Карузо, таких игроков много.
Лу Уильямс или Джамал Кроуфорд, к примеру, даже постабильнее были в этом амлуа. Только такую телегу денег не получали
+37
0
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leon01
Не то что обменять, я бы его за пивасом не послал бы: купит дюшес , запутатается в ногах на обратной дороге , и принесёт битую тару
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ernyko
Ответ TurboMen
Покажите мне того дурака-менеджера который захочет выменять Пула с такой зарплатой. Может конечно в какой-то команде ему и дадут раскрыться, но я в это уже не верю, это второй Вестбрук, который в лучшем случае будет чередовать хорошие и плохие игры.
В любую команду с маленького рынка ,без претензий на гайки, как пример Шарлот. Будет вполне себе там статку 30+ за матч набивать бе проблем
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fogiii
Ответ пашу
Лу Уильямс или Джамал Кроуфорд, к примеру, даже постабильнее были в этом амлуа. Только такую телегу денег не получали
Лу или Джамал это лучшее кем может стать пул, и то маловероятно
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ответ TurboMen
Покажите мне того дурака-менеджера который захочет выменять Пула с такой зарплатой. Может конечно в какой-то команде ему и дадут раскрыться, но я в это уже не верю, это второй Вестбрук, который в лучшем случае будет чередовать хорошие и плохие игры.
Расса уже 4 раза обменяли и даже Бэна Симмонса, и даже Джона Уолла с его контрактом пару лет назад, так что это нба , все возможно)
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Ответ udod
на самом деле, сейчас меньше Пула получают только Муди и Джамайкл Грин, у всех остальных зарплаты больше новый контракт начнётся с нового сезона
А что, его уровень игры напрямую зависит от той зарплаты, что Пул получает прямо сейчас?
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TurboMen
Ответ Мурзин Ринат
Расса уже 4 раза обменяли и даже Бэна Симмонса, и даже Джона Уолла с его контрактом пару лет назад, так что это нба , все возможно)
Расс как бы то ни было MVP, остальные также успели что-то показать прежде чем получили свои контракты. А тут контракт выше условного Шая, а сам Пул это какой-нибудь уровень Кузмы(не уверен что Пул раскроется сильно лучше). Нормальный менеджер никогда бы не дал таких денег, это что-то аномальное. И ГСВ как-то с этим жить...
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адмирал МакКряк
Спасибо за прекрасная идею, уже вижу выстроившуюся очередь из клубов, готовых взять на себя один из худших контрактов НБА на данный момент. Хотя да, разве что танкеры, где может мусорить по 20+ очков.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адмирал МакКряк
Ответ karlsson27
По игре в плей-офф точно не впечатляет
Да ну, как может не впечатлять игрок с нулевой защитой, постоянными нефорсированными потерями на ровном месте, ненужными фолами, точностью бросков с игры в целых 34.2% (27.8% трёх) в этом ПО и контрактом 128+/4? Очень даже впечатляет, по-моему.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TurboMen
Покажите мне того дурака-менеджера который захочет выменять Пула с такой зарплатой. Может конечно в какой-то команде ему и дадут раскрыться, но я в это уже не верю, это второй Вестбрук, который в лучшем случае будет чередовать хорошие и плохие игры.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Ответ udod
нет, этот комент о том, что Аринас ошибся назвав его "самым высокооплачеваемым среди.." про уровень игры, лично я, ничего не писал
Проблема в том, что он уже получил этот огромный контракт. И о Пуле будут судить и судят как об игроке, который его уже получил, хоть пока и не зарабатывает этих денег.

У Муди и Джамайкла Грина таких контрактов нет
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanya_xl
С таким контрактом к Пулу нужно приложить что-то ценное для обмена. ГС явно поспешили, бросив большие деньги в это недоразумение
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vanila Panda
Ответ Андрей 13
Скрытый ролевик, каких много в нынешнее время. Когда у них залетает, они кажутся восходящими звездами, но на деле не ничего не могут. Игроки ситуации, которые могут поймать удачу, поймать момент, но взять на себя и переломить ситуацию в свою пользу они не могут, это их и отличает от настоящих звезд. Сегодня у ЛА тоже была такая "звезда" в 4-й четверти, иногда такой "звездой" бывает Ривз, до этого был Карузо, таких игроков много.
Я бы на месте пула точно так же бы руинил. ему прописали в харю, а вся организация впряглась за боксера. В команде должно быть доверие, но у пула там ни к кому доверия и быть не может
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pulyalke
суперзвезда за 30 мультов - шикарное усиление для гсв летом))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leshiy888
Грин предупреждал, ну, как мог, что Пулу давать такой контракт нельзя))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Ответ Кирилл
Какая-то вообще странная «отмазка». То есть, по вашей логике, Пулу можно спокойно забить на сезон потому что получает мало, а вот со следующего включиться ?) Пул в принципе проваливает этот сезон в самой важной его части: в этом плей-офф он набирает в среднем 10.5 очков - точно не такого ждут от игрока, который в следующем сезоне будет получать 28 млн.
может вам научиться понимать прочитанное, и не находить какие-то "отмазки" там, где их нет?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Титов
С другой стороны, если даже не получится обменять, всегда можно в лесу закопать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Dorodenko
Ответ TurboMen
Покажите мне того дурака-менеджера который захочет выменять Пула с такой зарплатой. Может конечно в какой-то команде ему и дадут раскрыться, но я в это уже не верю, это второй Вестбрук, который в лучшем случае будет чередовать хорошие и плохие игры.
Это же надо сравнить Пула с Уэстбруком. 🤦‍♂️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arenas_betboys.ru
Майами сыграли в рулетку под названием "Данкан Робинсон", а ГСВ в бильярд "Пул" - шар не залетел, бывает.

В тот момент было не совсем понятно, что будет с Томпсоном и оставят ли в составе Дрэймонда Грина.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timson
странно немного сравнивать среднего игрока с лучшим шутером в истории. по факту даже если самого карри обменять на кого-то то этот кто-то не сможет полностью заменить стефа.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Ответ Light Yagami
А что, его уровень игры напрямую зависит от той зарплаты, что Пул получает прямо сейчас?
нет, этот комент о том, что Аринас ошибся назвав его "самым высокооплачеваемым среди.."
про уровень игры, лично я, ничего не писал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bodros
Ответ Мурзин Ринат
Расса уже 4 раза обменяли и даже Бэна Симмонса, и даже Джона Уолла с его контрактом пару лет назад, так что это нба , все возможно)
Вообще мимо, на Расса пойдут люди, он добавит «пол» команде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ответ TurboMen
Расс как бы то ни было MVP, остальные также успели что-то показать прежде чем получили свои контракты. А тут контракт выше условного Шая, а сам Пул это какой-нибудь уровень Кузмы(не уверен что Пул раскроется сильно лучше). Нормальный менеджер никогда бы не дал таких денег, это что-то аномальное. И ГСВ как-то с этим жить...
Я не помню всей истории, но разве нельзя было год подождать и продлять Пула в этом году ? Или он свободным был ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
Роман Майн Рида дайте ему в руки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий