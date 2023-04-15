Чемпионат Франции. «Лимож» против «Метрополитана», «Бурк» сыграет с «Нантером» и другие матчи
В субботу, 15 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся шесть матчей.
«Лимож» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы, «Бурк» сыграет с «Нантером».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.00, «Sportica»
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.00, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc»
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.00, «Halle Georges-Carpentier»
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.00, «Ekinox»
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.00, «Le Jeu de Paume»
Положение команд: Монако – 24-5, Метрополитан – 19-9, Виллербан – 17-10, Дижон – 17-11, Шоле – 16-11, Бурк – 16-11, Ле-Ман – 15-13, Роанн – 14-14, Гравлин-Дюнкерк – 14-15, Париж – 13-15, Лимож – 12-16, Ле-Портель – 12-16, Нантер – 12-16, Страсбур – 11-15, Нанси – 10-17, Блуа – 10-18, По-Ортез – 9-18, Фос Прованс – 8-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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