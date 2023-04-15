Чемпионат Франции. «Лимож» против «Метрополитана», «Бурк» сыграет с «Нантером» и другие матчи

В субботу, 15 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся шесть матчей.

«Лимож» примет «Метрополитан» Виктора Вембаньямы, « » сыграет с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Лимож – Метрополитан Дата проведения 15 апреля, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 24-5, – 19-9, Виллербан – 17-10, – 17-11, Шоле – 16-11, Бурк – 16-11, – 15-13, Роанн – 14-14, Гравлин-Дюнкерк – 14-15, Париж – 13-15, Лимож – 12-16, Ле-Портель – 12-16, Нантер – 12-16, Страсбур – 11-15, Нанси – 10-17, Блуа – 10-18, По-Ортез – 9-18, Фос Прованс – 8-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе