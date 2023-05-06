ACB. «Бетис» выиграл у «Бильбао», «Жирона» уступила «Тенерифе» и другие результаты

Теги результаты Ховентуд чемпионат Испании Жирона Гранада Бильбао Бетис Сарагоса Обрадойро Тенерифе Баскетбол

В субботу, 6 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли четыре матча.

«Бетис» выиграл у «Бильбао», «Жирона» уступила «Тенерифе».

АСВ

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Гранада 88:83 (19:14, 24:18, 26:28, 19:23)
Дата проведения
6 мая, 18.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча
Обрадойро
Робертсон (21), Вестерманн (18 + 7 передач), Т.Скрабб (13), Виседо (9), Герреро (1) – старт; Блажевич (9 + 7 подборов), Ф.Скрабб (8), Сурбригген (5), Суарес (3), Магнэй (1), Уокер (0).
Гранада
Ю.Ндойе (18), Мэй (16 + 8 подборов), Томассон (15), Ренфро (14 + 6 передач), Бропле (5) – старт; Томас (6), Х. Диас (4), Коста (3), К. Диас (2), Кайседо (0), Ириарте (0).

Сарагоса – Ховентуд 87:77 (19:17, 24:12, 19:22, 25:26)
Дата проведения
6 мая, 19.00, «Príncipe Felipe Arena»
Онлайн матча
Сарагоса
Юста (21), Симанич (21 + 7 подборов), Райт (9), Хлинасон (9), Сент-Рос (8) – старт; Йович (9), Мековулу (7), Джессап (3), Крус (0).
Ховентуд
Вивес (13), Парра (10), Гай (2), Бродзянски (0), Биргандер (0) – старт; Томич (16 + 7 подборов), Элленсон (12 + 11 подборов), Краг (11), Фелис (10), Вентура (3).

Бетис – Бильбао 86:78 (22:22, 20:13, 18:25, 26:18)
Дата проведения
6 мая, 19.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
Онлайн матча
Бетис
Тайсон Перес (16 + 11 подборов), Парго (15), Джонсон (15), Герун (4), Бертанс (0) – старт; Монтеро (17), Цветкович (12), Пасечник (7 + 7 подборов), Маронка (0).
Бильбао
Смит (11), Радичевич (11 + 6 передач), Цалбурис (9), Сулейманович (7), Рабаседа (6) – старт; Андерссон (18), Рейес (7), Кайзер (5), Убаль (2), Уити (2), Барандалья (0).

Жирона – Тенерифе 72:88 (17:25, 18:19, 11:17, 26:27)
Дата проведения
6 мая, 20.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча
Жирона
Пркачин (12), Фхельеруп (10), Колом (8), Дженкинс (6), Милетич (6 + 7 подборов) – старт; Дж. Хилл (10), Вила (7), Гарино (5), Соролья (4), Марк Газоль (4), Фигерас (0), Ханзлик (0).
Тенерифе
Шермадини (16 + 8 подборов), Кук (12), Салин (9), Уэртас (8 + 9 передач), Доорнекамп (0) – старт; Аброматис (14), Герра (11), Састре (9), Больмаро (4), Фитипальдо (3), Х. Фернандес (2), Дианье (0).

Положение команд: Барселона – 25-5, Баскония – 25-5, Реал – 24-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 18-12, Ховентуд – 18-13, Валенсия – 16-14, Мурсия – 14-17, Бреоган – 13-17, Бильбао – 13-18, Обрадойро – 13-18, Сарагоса – 12-19, Жирона – 10-21, Манреса – 9-22, Бетис – 9-22, Гранада – 8-23,  Фуэнлабрада – 4-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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