ACB. «Бетис» выиграл у «Бильбао», «Жирона» уступила «Тенерифе» и другие результаты
В субботу, 6 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли четыре матча.
«Бетис» выиграл у «Бильбао», «Жирона» уступила «Тенерифе».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 мая, 18.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Обрадойро
- Робертсон (21), Вестерманн (18 + 7 передач), Т.Скрабб (13), Виседо (9), Герреро (1) – старт; Блажевич (9 + 7 подборов), Ф.Скрабб (8), Сурбригген (5), Суарес (3), Магнэй (1), Уокер (0).
- Дата проведения
- 6 мая, 19.00, «Príncipe Felipe Arena»
- Сарагоса
- Юста (21), Симанич (21 + 7 подборов), Райт (9), Хлинасон (9), Сент-Рос (8) – старт; Йович (9), Мековулу (7), Джессап (3), Крус (0).
- Дата проведения
- 6 мая, 19.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
- Бетис
- Тайсон Перес (16 + 11 подборов), Парго (15), Джонсон (15), Герун (4), Бертанс (0) – старт; Монтеро (17), Цветкович (12), Пасечник (7 + 7 подборов), Маронка (0).
- Дата проведения
- 6 мая, 20.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Жирона
- Пркачин (12), Фхельеруп (10), Колом (8), Дженкинс (6), Милетич (6 + 7 подборов) – старт; Дж. Хилл (10), Вила (7), Гарино (5), Соролья (4), Марк Газоль (4), Фигерас (0), Ханзлик (0).
- Тенерифе
- Шермадини (16 + 8 подборов), Кук (12), Салин (9), Уэртас (8 + 9 передач), Доорнекамп (0) – старт; Аброматис (14), Герра (11), Састре (9), Больмаро (4), Фитипальдо (3), Х. Фернандес (2), Дианье (0).
Положение команд: Барселона – 25-5, Баскония – 25-5, Реал – 24-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 18-12, Ховентуд – 18-13, Валенсия – 16-14, Мурсия – 14-17, Бреоган – 13-17, Бильбао – 13-18, Обрадойро – 13-18, Сарагоса – 12-19, Жирона – 10-21, Манреса – 9-22, Бетис – 9-22, Гранада – 8-23, Фуэнлабрада – 4-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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