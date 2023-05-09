Легенда НБА, эксперт считает, что «Лейкерс» после третьей победы в серии с « » (104:101, 3-1) удержат преимущество.

Баркли объяснил, за счет чего «озерники» превзошли соперника.

« » сделали «Уорриорз». Серия закончена. Не знаю, будет ли там пять или шесть матчей, но все кончено.

«Лейкерс» очень хорошо справились с тем, чтобы Клэй и Стеф тратили силы и работали – они атаковали через них. Потому что они понимали, что этих парней стоит бояться. Они постоянно строили через них свои атаки, когда играли позиционное нападение. Потому что «Уорриорз» постоянно меняются в защите.

Лично мне показалось, что Клэй и Стеф устали. «Лейкерс» решили: «Мы не позволим этим парням бегать туда и сюда, бросая, когда им захочется». Постоянно заигрывали пик-энд-ролл. Леброна постоянно приходилось держать то Клэю, то Стефу», – заявил Баркли.

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