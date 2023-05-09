Чарльз Баркли: «Лейкерс» сделали «Уорриорз». Серия закончена»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что «Лейкерс» после третьей победы в серии с «Голден Стэйт» (104:101, 3-1) удержат преимущество.

Баркли объяснил, за счет чего «озерники» превзошли соперника.

«Лейкерс» сделали «Уорриорз». Серия закончена. Не знаю, будет ли там пять или шесть матчей, но все кончено.

«Лейкерс» очень хорошо справились с тем, чтобы Клэй и Стеф тратили силы и работали – они атаковали через них. Потому что они понимали, что этих парней стоит бояться. Они постоянно строили через них свои атаки, когда играли позиционное нападение. Потому что «Уорриорз» постоянно меняются в защите.

Лично мне показалось, что Клэй и Стеф устали. «Лейкерс» решили: «Мы не позволим этим парням бегать туда и сюда, бросая, когда им захочется». Постоянно заигрывали пик-энд-ролл. Леброна постоянно приходилось держать то Клэю, то Стефу», – заявил Баркли.

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22 комментария

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Неукроугин
Спасение гсв пришло, откуда не ждали
+105
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+102
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PatologoanatoM
Чарльз, епрст не проклинай ребят из ЛА.
+43
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Илья Петров
ну это 4-3 спасибо Сэр.
А если серьезно, у Карри просто нет стабильной второй опции. Пул который должен бы разгружать Карри просто полено, у Клэя график даже покруче чем у Дэвиса, тот хоть через игру разрывает, а этот 1 игру на серию выдает (в этой походу уже отстрелялся). Уиггинс все открытые по дужкам. Да блин хоть кто то должен бы выстреливать!
+24
-2
+22
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Телохранитель Джеймса Уорти
Пул конечно эталонно обчистил ГСВ: выдал максимум в контрактный год и досвидос!
+13
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Слава Каплунов
Спасибо сэр Чарльз вам ! Значит шансов у Войнов еще есть !!
+12
-6
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vasfre
Ответ Неукроугин
Спасение гсв пришло, откуда не ждали
Он на ЛАЛ поставил ещё до начала серии
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Analjinn
За что, сэр?!
+2
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Misha_Sapunov
клей устал да. кирпичи тяжёлые.
+3
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Kemlo
Спасибо,сэр Чардьз, тепер только ты даёшь мне надежду на камбэк
+4
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рождённый в СССР
Таак, второй раз уже выручает :)
Красавчик!
+3
-1
+2
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Vagant
Даже сломанные часы 2 раза в сутки показывают правильное время.
+2
0
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tu-tang
Было бы символично и эпично вернуть Леброну должок с 1-3
+7
-5
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Abdulla
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Пул конечно эталонно обчистил ГСВ: выдал максимум в контрактный год и досвидос!
Он не причём.
ГСВ сами себя обчистили.
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sanya_xl
Странное заявление после такой сложной игры, но это Баркли)
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Синяя_Борода
Нормально же общались, что началось то?!?!
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Денис Кёнигсберг
Вместо финала Денвер Лэйкерс теперь есть риск получить Финикс ГСВ
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zippa
Теперь можно смело заряжать ставку на GSW, спасибо, сэр Чарльз.
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Никола Тесла
Тут даже Чак не справится, истину пончик глаголит.
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