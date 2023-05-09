Чарльз Баркли: «Лейкерс» сделали «Уорриорз». Серия закончена»
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что «Лейкерс» после третьей победы в серии с «Голден Стэйт» (104:101, 3-1) удержат преимущество.
Баркли объяснил, за счет чего «озерники» превзошли соперника.
«Лейкерс» сделали «Уорриорз». Серия закончена. Не знаю, будет ли там пять или шесть матчей, но все кончено.
«Лейкерс» очень хорошо справились с тем, чтобы Клэй и Стеф тратили силы и работали – они атаковали через них. Потому что они понимали, что этих парней стоит бояться. Они постоянно строили через них свои атаки, когда играли позиционное нападение. Потому что «Уорриорз» постоянно меняются в защите.
Лично мне показалось, что Клэй и Стеф устали. «Лейкерс» решили: «Мы не позволим этим парням бегать туда и сюда, бросая, когда им захочется». Постоянно заигрывали пик-энд-ролл. Леброна постоянно приходилось держать то Клэю, то Стефу», – заявил Баркли.
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А если серьезно, у Карри просто нет стабильной второй опции. Пул который должен бы разгружать Карри просто полено, у Клэя график даже покруче чем у Дэвиса, тот хоть через игру разрывает, а этот 1 игру на серию выдает (в этой походу уже отстрелялся). Уиггинс все открытые по дужкам. Да блин хоть кто то должен бы выстреливать!
Красавчик!
ГСВ сами себя обчистили.