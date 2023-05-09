Стив Керр: «Игроки «Лейкерс» несколько раз симулировали и были вознаграждены за это»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что у него есть вопросы к судьям по итогам четвертого матча серии с «Лейкерс» (101:104, 1-3).
«Нам три или четыре раза свистнули неправильную постановку заслона. Это не сильно порадовало... Игроки «Лейкерс» несколько раз симулировали и были вознаграждены за это.
У «Лейкерс» в составе мастеровитые ребята. Они понимают, что надо делать, чтобы спровоцировать нарушение. Было несколько флопов, за которые они были вознаграждены», – заявил Керр.
«Лейкерс» в первых трех матчах серии с «Голден Стэйт» исполнили на 44 штрафных больше.
В понедельник «озерники» снова превзошли соперника по подходам к линии – 20 из 20 против 9 из 12 у «воинов».
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- Глоры гсв вместе с тренером рассказывают про судейство, сэр.
ГСВ очень хорошо сегодня подтаскивали, особенно смешно было, когда Уиггинс влетел в игрока ЛАЛ, сразу дали фол в нападении и даже не стали показывать повтор! Ну соответственно фола в нападении по факту никакого не было...
Помните эпизод, когда Грин дал пас на скамейку ЛАЛ?
https://twitter.com/BleacherReport/status/1655760508967092224
Так в этом эпизоде Пэйтон ушел с площадки, его, судя по всему, рвало.
https://twitter.com/darrenhupke/status/1655761930248925185
Таким образом, ГСВ атаковали вчетвером и Грин делает передачу туда, где должен быть тиммейт.
А что делает тренерский штаб?
Кстати, Пэйтон и потом бегал под трибуны, когда его меняли.
У ГСВ ходит желудочный грипп? Кевон Луни 10 минут дают.
В 1 четверти очень внимательно следил за фолами.
Дважды не свистнули на Дэвисе и дважды на Хатимуре.
Не свистнули разок Брону ( спорный момент).
Перестал следить за судейством - далее просто наслаждался интересным баскетболом. 7 матч будет вишенкой в этой серии...
Хотя ему уже следовало бы начать читать о том, какие черви модны в этом сезоне на калифорнийских рыбалках.