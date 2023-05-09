Главный тренер «Голден Стэйт» заявил, что у него есть вопросы к судьям по итогам четвертого матча серии с « » (101:104, 1-3).

«Нам три или четыре раза свистнули неправильную постановку заслона. Это не сильно порадовало... Игроки «Лейкерс» несколько раз симулировали и были вознаграждены за это.

У «Лейкерс» в составе мастеровитые ребята. Они понимают, что надо делать, чтобы спровоцировать нарушение. Было несколько флопов, за которые они были вознаграждены», – заявил Керр.

«Лейкерс» в первых трех матчах серии с « » исполнили на 44 штрафных больше.

В понедельник «озерники» снова превзошли соперника по подходам к линии – 20 из 20 против 9 из 12 у «воинов».

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