Стив Керр: «Игроки «Лейкерс» несколько раз симулировали и были вознаграждены за это»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стив Керр судьи НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что у него есть вопросы к судьям по итогам четвертого матча серии с «Лейкерс» (101:104, 1-3).

«Нам три или четыре раза свистнули неправильную постановку заслона. Это не сильно порадовало... Игроки «Лейкерс» несколько раз симулировали и были вознаграждены за это.

У «Лейкерс» в составе мастеровитые ребята. Они понимают, что надо делать, чтобы спровоцировать нарушение. Было несколько флопов, за которые они были вознаграждены», – заявил Керр.

«Лейкерс» в первых трех матчах серии с «Голден Стэйт» исполнили на 44 штрафных больше. 

В понедельник «озерники» снова превзошли соперника по подходам к линии – 20 из 20 против 9 из 12 у «воинов».

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33 комментария

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panda_07
Когда иногда(!) начали свистеть грязные заслоны которые гсв делает с нарушением всю жизнь, сразу плакать начинают….надеюсь завтра эта гнилая франшиза наконец-то закончится
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-30
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omega pepega
- Бэрримор, что это за вой на холмах?
- Глоры гсв вместе с тренером рассказывают про судейство, сэр.
+78
-5
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Лютик
Ну не Керру на судейство жаловаться.
+56
-5
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FalcaoNePoedet
м-да... всю жизнь ГСВ ставит заслоны в движении, наконец-то свистеть начали
+35
-2
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Mur89
Надеюсь ГСВ отлетят в следующей же игре, в их проигрыше точно не виноваты судьи, про кирпичи Клея и Карри умолчим)
+31
-8
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TryHarden13
Ответ panda_07
Когда иногда(!) начали свистеть грязные заслоны которые гсв делает с нарушением всю жизнь, сразу плакать начинают….надеюсь завтра эта гнилая франшиза наконец-то закончится
Кстати, реально жуткая грязь была от ГСФ, по-моему Керру лучше не заикаться про судейство, могут начать реально обращать внимание на игру его команды, и там уже вопросов может быть намного больше.
+23
-5
+18
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TryHarden13
Нуу Стив а давайте свистеть все удары по рукам от Луни или в таких ситуациях вопросов к судьям нету?
+19
-2
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Nightyork97
Сколько можно ныть, Стиви Керр. Прекрати хныкать. Мешок бы уже давно отлетел если бы не сломанный палец Фокса. Оправдание глориков совсем скоро, не настроились на Леброна и хрусталя Дэвиса. Или устали, нужно будет выбрать линию защиты своих кумиров
+26
-12
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TryHarden13
Ответ hexser
Пока есть Грин, все будут обсуждать только его грязную игру. Громоотвода для святых братьев и Окленда, скоро не будет в команде
там без Грина сегодня было много, мне понравился момент,когда Луни врезал по рукам ЭйДи, по-моему вторая четверть, и коментаторы такие - "шикарная защита от ГСВ"... И тут показывают повтор, гдк видно, что удар чисто в руку, при броске и коментатор говорит - "о беру свои слова обратно, чистый фолл"
+15
-1
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pachem xenon
нехорошо, когда баскетбольные ветки становятся похожими на футбольные
+10
0
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hexser
Ответ TryHarden13
Кстати, реально жуткая грязь была от ГСФ, по-моему Керру лучше не заикаться про судейство, могут начать реально обращать внимание на игру его команды, и там уже вопросов может быть намного больше.
Пока есть Грин, все будут обсуждать только его грязную игру. Громоотвода для святых братьев и Окленда, скоро не будет в команде
+9
-1
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VKing24
Ахахах

ГСВ очень хорошо сегодня подтаскивали, особенно смешно было, когда Уиггинс влетел в игрока ЛАЛ, сразу дали фол в нападении и даже не стали показывать повтор! Ну соответственно фола в нападении по факту никакого не было...
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Vagant
Лучше бы свою тренерскую работу делал, а то в болелу превращается и судей начинает костерить.
Помните эпизод, когда Грин дал пас на скамейку ЛАЛ?
https://twitter.com/BleacherReport/status/1655760508967092224
Так в этом эпизоде Пэйтон ушел с площадки, его, судя по всему, рвало.
https://twitter.com/darrenhupke/status/1655761930248925185
Таким образом, ГСВ атаковали вчетвером и Грин делает передачу туда, где должен быть тиммейт.
А что делает тренерский штаб?
Кстати, Пэйтон и потом бегал под трибуны, когда его меняли.
У ГСВ ходит желудочный грипп? Кевон Луни 10 минут дают.
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Сергей Пузанков
Где-то в далёком Сиднее ржёт один Богут
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Vagant
Ответ hexser
Ну тогда не понятно что с ним, это действительно странно. Очень слабая игра
Да шикарная игра у него была. В первой половине он Ривза сдержал, да и своих очков 15 забил. А потом Ривз стал забивать.
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Xell
Когда Найтворк адекватнее Керра))
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kaissa
Ну судить такие матчи сложно.
В 1 четверти очень внимательно следил за фолами.
Дважды не свистнули на Дэвисе и дважды на Хатимуре.
Не свистнули разок Брону ( спорный момент).
Перестал следить за судейством - далее просто наслаждался интересным баскетболом. 7 матч будет вишенкой в этой серии...
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hexser
Ответ Vagant
Лучше бы свою тренерскую работу делал, а то в болелу превращается и судей начинает костерить. Помните эпизод, когда Грин дал пас на скамейку ЛАЛ? https://twitter.com/BleacherReport/status/1655760508967092224 Так в этом эпизоде Пэйтон ушел с площадки, его, судя по всему, рвало. https://twitter.com/darrenhupke/status/1655761930248925185 Таким образом, ГСВ атаковали вчетвером и Грин делает передачу туда, где должен быть тиммейт. А что делает тренерский штаб? Кстати, Пэйтон и потом бегал под трибуны, когда его меняли. У ГСВ ходит желудочный грипп? Кевон Луни 10 минут дают.
Пэйтон с какой-то травмой пришел из Портлэнда и есть слухи по каким-то препаратам. Может быть это
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Stingray_
Неожидал от Керра
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Arty Novikoff
Тренер Керр, организовав гениальную комбинацию Грин-Дэвис, преисполнился величием и стал объяснять всем основы мироздания.
Хотя ему уже следовало бы начать читать о том, какие черви модны в этом сезоне на калифорнийских рыбалках.
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skreamer
Ууу, началось!
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nbawade
Ответ VKing24
Ахахах ГСВ очень хорошо сегодня подтаскивали, особенно смешно было, когда Уиггинс влетел в игрока ЛАЛ, сразу дали фол в нападении и даже не стали показывать повтор! Ну соответственно фола в нападении по факту никакого не было...
Перечитай свой коммент.
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AJ
Ответ FalcaoNePoedet
м-да... всю жизнь ГСВ ставит заслоны в движении, наконец-то свистеть начали
https://youtu.be/KX8MY2cjlPY
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hexser
Ответ Nightyork97
Это мимо, он заныл, а потом опроверг свои слова из-за боязни срыва перехода. Они пообещали снять 2 раунд за это, но по расследованию тородольного молчком. Нет доказательств - нечего предъявить. Только Лейкоб похныкал как обычно, на этом все.
Ну тогда не понятно что с ним, это действительно странно. Очень слабая игра
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*MVP*
среды против меда, лол
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