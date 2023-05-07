Джимми Батлер: «Чувствую себя хорошо. У меня за спиной отличная команда специалистов»

Теги Майами Нью-Йорк НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Форвард «Майами» Джимми Батлер признался, что находится в хорошем физическом состоянии, несмотря на недавнее повреждение связок голеностопа.

«Чувствую себя хорошо. Мне надо было немного восстановиться и убедиться в том, что могу нормально двигаться. У меня за спиной отличные специалисты, которые всегда поддерживают и следят за тем, чтобы у меня было все необходимое, пока я нахожусь за пределами площадки», – сказал Батлер после победы над «Никс» (105:86, 2-1).

Главный тренер команды Эрик Споэльстра добавил: «Может, мне и не стоит этого говорить, но он в порядке. Он даже лед не прикладывает».

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2 комментария

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Gaval
не так важно что за, важнее что со.
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Abdulla
Ответ Gaval
не так важно что за, важнее что со.
(с) Фаина Раневская?
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