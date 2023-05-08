Джейсон Тейтум о 18 подборах и 4 блок-шотах в четвертой игре с «Сиксерс»: «Мне много платят – я много делаю»

Звездный форвард « » в четвертом матче с «Филадельфией» (115:116, 2-2) набрал 24 очка, сделал 18 подборов, 6 передач, 4 блок-шота и перехват.

«Мне много платят – я много делаю. Передачи, блок-шоты, подборы, перехваты. Очки – это то, чего ждут люди, но я горжусь тем, что влияю на игру всеми возможными способами», – сказал форвард после поражения от «76-х».

Тейтум начал игру с 0 из 7, завершил встречу с 9 точными бросками из 20 попыток.

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