Джейсон Тейтум о 18 подборах и 4 блок-шотах в четвертой игре с «Сиксерс»: «Мне много платят – я много делаю»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в четвертом матче с «Филадельфией» (115:116, 2-2) набрал 24 очка, сделал 18 подборов, 6 передач, 4 блок-шота и перехват.

«Мне много платят – я много делаю. Передачи, блок-шоты, подборы, перехваты. Очки – это то, чего ждут люди, но я горжусь тем, что влияю на игру всеми возможными способами», – сказал форвард после поражения от «76-х».

Тейтум начал игру с 0 из 7, завершил встречу с 9 точными бросками из 20 попыток.

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5 комментариев

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Arthur Ugly
Молодец, что не развалился после очень неудачной первой половины. Но, пожалуй, именно этих ненабранных очков с множества бросков и не хватило для победы. Плюс несколько неудачных решений в концовке, включая запоздалую передачу на Смарта в последнюю секунду овертайма. Джейсон менее стабилен и надёжен, чем Джейлен.
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+12
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Аморалинни
Харрис об игре в ОТ 4 матча: мне платят больше всех - я стою на месте больше всех
+12
-4
+8
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RayRay
Ну почему ты не полез в краску в поисках фола ? Ни в основное время , ни в ОТ ..
+3
-1
+2
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skreamer
Должен был решать сам, а не дважды отдавать на Смарта.
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