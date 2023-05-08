Джеймс Харден позвал студента, выжившего после стрельбы в Мичиган Стэйт, на 6-ю игру серии с «Селтикс»

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден сделал повторное приглашение на домашнюю игру команды выжившему после стрельбы в Университете Мичиган Стейт студенту.

20-летний Джон Хао был ранен в спину во время нападения на университет 13 февраля и остался парализованным ниже груди. Находясь в больнице, студент познакомился с Харденом, большим поклонником которого является. Звездный баскетболист узнал о ситуации и помог с расходами на лечение. Тогда же Харден пообещал пригласить Хао на один из матчей.

После завершения четвертого матча серии (2-2) Харден подарил Джону кроссовки, в которых провел игру, и пообщался с ним.

Уже сидя в подтрибунном помещении, MVP-2017/18 вновь позвал парня посмотреть матч вживую: «Не знаю, что ты там распланировал и какой у тебя график, но ты обязан прийти сюда вновь на 6-ю игру. Ты приносишь удачу, я постоянно думал о тебе, – в этот момент Хао стал благодарить баскетболиста, на что Джеймс ответил, – нет, это тебе спасибо!»

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился