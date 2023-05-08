Джеймс Харден позвал студента, выжившего после стрельбы в Мичиган Стэйт, на 6-ю игру серии с «Селтикс»

Теги Бостон Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден сделал повторное приглашение на домашнюю игру команды выжившему после стрельбы в Университете Мичиган Стейт студенту.

20-летний Джон Хао был ранен в спину во время нападения на университет 13 февраля и остался парализованным ниже груди. Находясь в больнице, студент познакомился с Харденом, большим поклонником которого является. Звездный баскетболист узнал о ситуации и помог с расходами на лечение. Тогда же Харден пообещал пригласить Хао на один из матчей.

После завершения четвертого матча серии (2-2) Харден подарил Джону кроссовки, в которых провел игру, и пообщался с ним.

Уже сидя в подтрибунном помещении, MVP-2017/18 вновь позвал парня посмотреть матч вживую: «Не знаю, что ты там распланировал и какой у тебя график, но ты обязан прийти сюда вновь на 6-ю игру. Ты приносишь удачу, я постоянно думал о тебе, – в этот момент Хао стал благодарить баскетболиста, на что Джеймс ответил, – нет, это тебе спасибо!»

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13 комментариев

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Djoyin
Харден the man!
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Djoyin
Ответ йозе марино
молодец Харден, Эмбиду котлы подарил, пацана раненого поддержал, игру затащил, не такой он уж и плохой как все думают)
Кто "все"? Харден добрая душа и не жмот по жизни
+20
-2
+18
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Додик Аксель
У Бороды широкая душа и доброе сердце. Респект ему !
+7
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+7
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йозе марино
Ответ Djoyin
Кто "все"? Харден добрая душа и не жмот по жизни
ну мне кажется в комментариях о нём больше негативного.
+4
0
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Tim Timson
Ответ Djoyin
Кто "все"? Харден добрая душа и не жмот по жизни
а сколько он стриптизершам засунул денег..добряк Борода)
+4
0
+4
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йозе марино
молодец Харден, Эмбиду котлы подарил, пацана раненого поддержал, игру затащил, не такой он уж и плохой как все думают)
+5
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Djoyin
Ответ йозе марино
ну мне кажется в комментариях о нём больше негативного.
Не обращайте внимания, некоторым людям нравится писать гадости, а добра они будто и не замечают. Как жёлтая пресса
+4
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Cash_flow
Ответ Додик Аксель
У Бороды широкая душа и доброе сердце. Респект ему !
У тебя есть борода, я пожелаю тебе добра 😎👍🏼
+2
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Илья През
Ответ Djoyin
Почему вам не стыдно? Считаете нормальным?
так а разве человек что-то не так написал?)
https://www.sports.ru/basketball/1085984431.html
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Додик Аксель
Ответ Cash_flow
У тебя есть борода, я пожелаю тебе добра 😎👍🏼
Я всю жизнь усы ношу с 7-го класса.))) Только в армии заставили в приказном порядке сбрить, но перед дембелем начальник заставы разрешил отрастить.
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Djoyin
Ответ Илья През
так а разве человек что-то не так написал?) https://www.sports.ru/basketball/1085984431.html
А о благотворительности Хардена не лучше ли запостить, чем такую желтизну? Даже читать не хочу, потому что добрые дела Хардена и его сострадание к людям вызывают уважение
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