Обозреватель Эрик Пинкус: «Продление контракта Д’Анджело Расселла с «Лейкерс» представляется неизбежным»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Обозреватель НБА Эрик Пинкус написал о том, что разыгрывающий Д’Анджело Расселл с высокой вероятностью останется в «Лейкерс».

«Лос-Анджелес может предложить не так много, как он зарабатывает сейчас (31,4 миллиона долларов за последний год контракта).

«Лейкерс» придется позаботиться о своем составе, чтобы избежать значительных налоговых штрафов с новыми правилами, но это не должно помешать возвращению 27-летнего разыгрывающего. Расселл мог бы поискать более крупный контракт в другом месте, но тогда бы обнаружил, что с вариантами на рынке все сложно.

Большинство команд, которые могли бы найти ему применение, не могут себе позволить такое подписание. Продление контракта Д’Анджело с «Лейкерс» представляется неизбежным», – информирует Пинкус.

Расселл набирает в среднем по 16,1 очка, 3,3 подбора и 6,1 передачи в плей-офф-2023.

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8 комментариев

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Abdulla
Ответ Korban Cobain
Хороший ролевик
Какой же он ролевик? Скрепил команду. Без него бы курили бамбук, даже Дэвис здоровый не помог бы.
Это максимально важная часть команды. Очень спокойный и рассудительный разыгрывающий, то, что надо после Уэстбрика.
+9
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Korban Cobain
Ответ Abdulla
Какой же он ролевик? Скрепил команду. Без него бы курили бамбук, даже Дэвис здоровый не помог бы. Это максимально важная часть команды. Очень спокойный и рассудительный разыгрывающий, то, что надо после Уэстбрика.
Шутку понял...смешно
+6
-2
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kolyan#15
Интересно сколько предложат
+2
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Кирилл Ничипоренко
15-18кк с кайфом. Но вопрос сколько давать Шредеру?
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Korban Cobain
Хороший ролевик
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vlasovsport
Но на более скромных условиях, потому что надо сохранить и Остина Ривза и Дениса Шредера.
Выбор небольшой: быть частью команды контендера или попытать счастья в другой команде за большие деньги. В любом случае, "Лейкерс" повторить предложение другой команды. Переплачивать за Д’Анджело Расселла - верх глупости.
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