Обозреватель НБА Эрик Пинкус написал о том, что разыгрывающий Д’Анджело Расселл с высокой вероятностью останется в «Лейкерс».

«Лос-Анджелес может предложить не так много, как он зарабатывает сейчас (31,4 миллиона долларов за последний год контракта).

«Лейкерс» придется позаботиться о своем составе, чтобы избежать значительных налоговых штрафов с новыми правилами, но это не должно помешать возвращению 27-летнего разыгрывающего. Расселл мог бы поискать более крупный контракт в другом месте, но тогда бы обнаружил, что с вариантами на рынке все сложно.

Большинство команд, которые могли бы найти ему применение, не могут себе позволить такое подписание. Продление контракта Д’Анджело с «Лейкерс» представляется неизбежным», – информирует Пинкус.

Расселл набирает в среднем по 16,1 очка, 3,3 подбора и 6,1 передачи в плей-офф-2023.

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