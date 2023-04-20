«Уизардс» уволили генерального менеджера Томми Шеппарда. В заявлении владельца клуба Теда Леонсиса говорится, что «непопадание в плей-офф последние два года разочаровало нашу организацию и наших болельщиков».

При этом Уэс Ансельд, нанятый Шеппардом, сохранит пост главного тренера «Уизардс».

Шеппард работал в « » с 2003 года помощником генерального менеджера. В 2019 году, после отставки Эрни Грюнфельда, он возглавил фронт-офис клуба.

«Вашингтон» – единственный клуб , который ведет поиск нового президента и генерального менеджера.