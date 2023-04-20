«Вашингтон» расстался с генеральным менеджером Томми Шеппардом

Теги НБА Вашингтон Томми Шеппард Баскетбол

«Уизардс» уволили генерального менеджера Томми Шеппарда. В заявлении владельца клуба Теда Леонсиса говорится, что «непопадание в плей-офф последние два года разочаровало нашу организацию и наших болельщиков».

При этом Уэс Ансельд, нанятый Шеппардом, сохранит пост главного тренера «Уизардс».

Шеппард работал в «Вашингтоне» с 2003 года помощником генерального менеджера. В 2019 году, после отставки Эрни Грюнфельда, он возглавил фронт-офис клуба.

«Вашингтон» – единственный клуб НБА, который ведет поиск нового президента и генерального менеджера.

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2 комментария

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Mr.BadGuy
Честно говоря не очень понимаю претензий к нему. Клуб оказался заложником огромного контракта травмированного Уолла. Не дать тот контракт они не могли, травму никто не мог предсказать.
Всего за один пик они смогли сплавить этот контракт на более вменяемый контракт Уэстбрука.
Потом сам контракт Уэстбрука разменяли на более ликвидных Кузму, КСП и Харрела и вернули пик.
То есть в два действия скинули самый ужасный контракт в лиге на некоторые немного даже плюсовые активы.
Потом еще был размен в котором они получили неплохого Динуиди, и Холидея. В итоге смогли разменять Динуиди и сплавить ужасный контракт Бертанса на Порзигинса, который в этом сезоне был очень хорош.
Супермакс Билу они просто не могли не дать.

Из ошибок могу только указать ужаный контракт Бертанса, но кто его выдавал я не знаю, и его удалось сплавить без потерь пиков.
Ну и походу в Вашике очень слабый отдел селекции. Они очень слабо пикают. На ветке Вашиков на Реддите как то была подборка коого пикали Визардс, и кто был ниже. Например они могли пикнуть Халибертона. У них был более высокий пик.

Из странного обмен Хачимуры, но видимо Хачимура просто не хотел играть в Визардс. Да и в ЛАЛ у него пока две удачные игры, пока рано делать вывод.
И странный обмен КСП на Бартона и Морриса. Бартон вообще оказался мертвым, его пришлось выкупить. А Моррис как игрок неплох, но КСП был бы полезнее.

Так в целом учитывая, что менеджмент с профитом выкрутился из ужасного контракта Уолла и на ровном месте намутил Порзигинса я бы им поставил 4+
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