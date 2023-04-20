«Вашингтон» расстался с генеральным менеджером Томми Шеппардом
«Уизардс» уволили генерального менеджера Томми Шеппарда. В заявлении владельца клуба Теда Леонсиса говорится, что «непопадание в плей-офф последние два года разочаровало нашу организацию и наших болельщиков».
При этом Уэс Ансельд, нанятый Шеппардом, сохранит пост главного тренера «Уизардс».
Шеппард работал в «Вашингтоне» с 2003 года помощником генерального менеджера. В 2019 году, после отставки Эрни Грюнфельда, он возглавил фронт-офис клуба.
«Вашингтон» – единственный клуб НБА, который ведет поиск нового президента и генерального менеджера.
Всего за один пик они смогли сплавить этот контракт на более вменяемый контракт Уэстбрука.
Потом сам контракт Уэстбрука разменяли на более ликвидных Кузму, КСП и Харрела и вернули пик.
То есть в два действия скинули самый ужасный контракт в лиге на некоторые немного даже плюсовые активы.
Потом еще был размен в котором они получили неплохого Динуиди, и Холидея. В итоге смогли разменять Динуиди и сплавить ужасный контракт Бертанса на Порзигинса, который в этом сезоне был очень хорош.
Супермакс Билу они просто не могли не дать.
Из ошибок могу только указать ужаный контракт Бертанса, но кто его выдавал я не знаю, и его удалось сплавить без потерь пиков.
Ну и походу в Вашике очень слабый отдел селекции. Они очень слабо пикают. На ветке Вашиков на Реддите как то была подборка коого пикали Визардс, и кто был ниже. Например они могли пикнуть Халибертона. У них был более высокий пик.
Из странного обмен Хачимуры, но видимо Хачимура просто не хотел играть в Визардс. Да и в ЛАЛ у него пока две удачные игры, пока рано делать вывод.
И странный обмен КСП на Бартона и Морриса. Бартон вообще оказался мертвым, его пришлось выкупить. А Моррис как игрок неплох, но КСП был бы полезнее.
Так в целом учитывая, что менеджмент с профитом выкрутился из ужасного контракта Уолла и на ровном месте намутил Порзигинса я бы им поставил 4+