Джеймс Харден в этом плей-офф реализует 28% бросков из трехсекундной зоны

Защитник «Филадельфии» в нынешнем розыгрыше плей-офф реализовал 14 из 50 бросков из трехсекундной зоны (28%), отмечает известный аналитик Кирк Голдсберри.

Это самый низкий процент реализации бросков из краски в плей-офф за последние 25 лет (минимум 50 бросков).

Харден реализовал всего 11 из 38 лэй-апов (29%). Это худший процент среди 538 игроков, которые сделали не менее 30 данков/лэй-апов за один плей-офф, с тех пор как в 2013 году лига начала фиксировать эту информацию.

Харден не забивал сверху с октября прошлого года. Это был его единственный данк в этом сезоне.

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)