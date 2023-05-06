Джеймс Харден в этом плей-офф реализует 28% бросков из трехсекундной зоны
Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в нынешнем розыгрыше плей-офф реализовал 14 из 50 бросков из трехсекундной зоны (28%), отмечает известный аналитик Кирк Голдсберри.
Это самый низкий процент реализации бросков из краски в плей-офф за последние 25 лет (минимум 50 бросков).
Харден реализовал всего 11 из 38 лэй-апов (29%). Это худший процент среди 538 игроков, которые сделали не менее 30 данков/лэй-апов за один плей-офф, с тех пор как в 2013 году лига начала фиксировать эту информацию.
Харден не забивал сверху с октября прошлого года. Это был его единственный данк в этом сезоне.
Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)
Что случилось сейчас с его потугами обойти гарда, который даже приставным шагом за ним успевает – очень и очень печально. Скучаю по тому Бороде, которого уже никогда и не будет
Харден - легенда, МВП, будущий член Зала Славы. Даже в этом сезоне лидер Лиги по ассистам. Так что очень слабый тейк.
Не являюсь его фанатом, даже наоборот, игра его Хьюстона в прайме была чудовищно незрелищной, просмотр того Хьюстона мог просто убить любовь к баскетболу. Однако крайне глупо и незрело принижать его роль в НБА.
Вчерашний матч смотрел отрывкам, поправьте, если я не прав, но вроде лёгких бросков там у Бороды не было от слова совсем. Могу ошибаться
Показательный эпизод был. Макси вёл мяч и смотрел на Хардена, но в того вцепился Браун и Макси пошел под кольцо, где его ожидали большие Бостона
Warriors 101-92 Rockets (May 28, 2018) Final Score - J. Harden FG 12-29 3PT 2-13
Warriors 118-113 Rockets (May 10, 2019) Final Score - J.Harden FG 11-25 3PT 6-15
Вот, пожалуйста. Решающие игры серий 2018 и 2019. Кажется, всё-таки придумали