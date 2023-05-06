Джеймс Харден в этом плей-офф реализует 28% бросков из трехсекундной зоны

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в нынешнем розыгрыше плей-офф реализовал 14 из 50 бросков из трехсекундной зоны (28%), отмечает известный аналитик Кирк Голдсберри.

Это самый низкий процент реализации бросков из краски в плей-офф за последние 25 лет (минимум 50 бросков).

Харден реализовал всего 11 из 38 лэй-апов (29%). Это худший процент среди 538 игроков, которые сделали не менее 30 данков/лэй-апов за один плей-офф, с тех пор как в 2013 году лига начала фиксировать эту информацию.

Харден не забивал сверху с октября прошлого года. Это был его единственный данк в этом сезоне.

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)

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21 комментарий

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Sonder
Да тут даже говорить нечего. Недавно пересмотрел трипл с 60 очками против «Орландо». Борода как от стоячих на первом шаге уходил, просто не чувствовал. Играл на режиме новичка

Что случилось сейчас с его потугами обойти гарда, который даже приставным шагом за ним успевает – очень и очень печально. Скучаю по тому Бороде, которого уже никогда и не будет
+29
-3
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Alexander Permyakov
Ответ Mikael Rikhard
а помните раньше всерьёз сравнивали Хардена с Карри?
Ну ты так говоришь, как-будто мы обсуждаем какого-нибудь Монту Эллиса (между которыми, кстати, ГСВ в свое время всерьёз выбирали).
Харден - легенда, МВП, будущий член Зала Славы. Даже в этом сезоне лидер Лиги по ассистам. Так что очень слабый тейк.
+32
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Марсель Объелся
И это человек который вроде как специализируется на проходах и поиске контакта
+10
0
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Alexander Permyakov
Ответ Mikael Rikhard
его прайм всего несколько лет шёл. очень мало для суперзвезды. а ещё он моложе Карри, у него здоровье лучше
Так главный критерий - спортивное долголетие? Тогда мы не имеем права сравнивать хоть кого-то с Каримом и Леброном. Даже короткий прайм Хардена - сумасшествие.
Не являюсь его фанатом, даже наоборот, игра его Хьюстона в прайме была чудовищно незрелищной, просмотр того Хьюстона мог просто убить любовь к баскетболу. Однако крайне глупо и незрело принижать его роль в НБА.
+10
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pele_kan
Ответ Mikael Rikhard
а помните раньше всерьёз сравнивали Хардена с Карри?
ну праймовый Харден был очень даже неплох
+6
0
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Артём Голобородько
Ответ Sonder
Да тут даже говорить нечего. Недавно пересмотрел трипл с 60 очками против «Орландо». Борода как от стоячих на первом шаге уходил, просто не чувствовал. Играл на режиме новичка Что случилось сейчас с его потугами обойти гарда, который даже приставным шагом за ним успевает – очень и очень печально. Скучаю по тому Бороде, которого уже никогда и не будет
Справедливости ради, Бостон та команда, которая умеет защищаться. И 100% они внесли коррективы после перфоманса Хардена в первой игре.

Вчерашний матч смотрел отрывкам, поправьте, если я не прав, но вроде лёгких бросков там у Бороды не было от слова совсем. Могу ошибаться
+5
0
+5
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pele_kan
Ответ Alexander Permyakov
Так главный критерий - спортивное долголетие? Тогда мы не имеем права сравнивать хоть кого-то с Каримом и Леброном. Даже короткий прайм Хардена - сумасшествие. Не являюсь его фанатом, даже наоборот, игра его Хьюстона в прайме была чудовищно незрелищной, просмотр того Хьюстона мог просто убить любовь к баскетболу. Однако крайне глупо и незрело принижать его роль в НБА.
согласен, его стэпбек был просто смертоносен, защиты против него так и не придумали. При том что Хьюстон тот смотреть было невозможно.
+3
0
+3
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Марсель Объелся
Ответ Mikael Rikhard
его прайм всего несколько лет шёл. очень мало для суперзвезды. а ещё он моложе Карри, у него здоровье лучше
Так прайм на то и прайм, чтобы 2-3 года идти
+2
0
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pele_kan
Ответ ВладиславМартынов
в ПО чудесным образом защиту от его степбека придумывали
ну и кто там что придумал? как наваливал в регулярке, так и продолжал в ПО. Просто в итоге Хьюстон попадал на ГСВ, который тоже огребал от степбеков Бороды, но мог с этим жить за счет крутейшей собственной атаки, грамотной ротации в обороне и Дреймонда, который страховал проходы Хардена к кольцу.
+2
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Ivan Rusak
Ответ pele_kan
согласен, его стэпбек был просто смертоносен, защиты против него так и не придумали. При том что Хьюстон тот смотреть было невозможно.
Особенно двойной 🤣
+1
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nikitosdaipoltos
Ответ Артём Голобородько
Справедливости ради, Бостон та команда, которая умеет защищаться. И 100% они внесли коррективы после перфоманса Хардена в первой игре. Вчерашний матч смотрел отрывкам, поправьте, если я не прав, но вроде лёгких бросков там у Бороды не было от слова совсем. Могу ошибаться
да в принципе Хардена неплохо так прихватили
Показательный эпизод был. Макси вёл мяч и смотрел на Хардена, но в того вцепился Браун и Макси пошел под кольцо, где его ожидали большие Бостона
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haibr
Устал просто, в Вегасе то всего день отдыхал.
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scorp19
Ну он прилично сдал в атлетизме и от этого все беды. Менее быстрый, менее ловкий и в краске его уже сжирают.
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ВладиславМартынов
Ответ pele_kan
согласен, его стэпбек был просто смертоносен, защиты против него так и не придумали. При том что Хьюстон тот смотреть было невозможно.
в ПО чудесным образом защиту от его степбека придумывали
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ВладиславМартынов
Ответ pele_kan
ну и кто там что придумал? как наваливал в регулярке, так и продолжал в ПО. Просто в итоге Хьюстон попадал на ГСВ, который тоже огребал от степбеков Бороды, но мог с этим жить за счет крутейшей собственной атаки, грамотной ротации в обороне и Дреймонда, который страховал проходы Хардена к кольцу.
Rockets 86-115 Warriors (May 26, 2018) Final Score - J.Harden FG 10-24 3PT 4-12
Warriors 101-92 Rockets (May 28, 2018) Final Score - J. Harden FG 12-29 3PT 2-13
Warriors 118-113 Rockets (May 10, 2019) Final Score - J.Harden FG 11-25 3PT 6-15
Вот, пожалуйста. Решающие игры серий 2018 и 2019. Кажется, всё-таки придумали
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