Стефен Карри: «Cовершили потерю, и все резко переменилось. «Лейкерс» поверили в свои силы»

Разыгрывающий « » после поражения от «Лейкерс» (97:127, 1-2) в 3-м матче серии отметил эпизод, который сыграл ключевую роль в исходе встречи.

«Совершили потерю, когда я и немного не поняли друг друга. Затем шквал свистков, и все резко переменилось. Это был тот момент, когда они поверили в свои силы. [« »] уверенно завершили четверть и перешли во вторую половину. Так что мы должны быть готовы ответить [в следующей игре]», – заявил Карри на послематчевой пресс-конференции.

Карри набрал 23 очка, попав 9 из 21 броска с игры.

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