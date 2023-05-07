Энтони Дэвис в этом плей-офф набирает 27,8+16,8 в нечетных матчах, 13+10,3 – в четных

Звездный форвард «Лейкерс» не отличается стабильностью в текущем розыгрыше плей-офф.

Проведя уже 9 встреч на вылет, Дэвис не смог отыграть и двух матчей кряду на одном уровне (очки: 22, 13, 31, 12, 31, 16, 30, 11, 25).

Если взять статистику в среднем, то в нечетных играх Дэвис набирает 27,8 очка и 16,8 подбора при 57% реализации с игры.

В четных матчах: 13 очков, 10,3 подбора и 40,4% реализации.

Сегодня форвард набрал 25 очков, сделал 13 подборов, 3 перехвата и 4 блок-шота.

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