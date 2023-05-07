Энтони Дэвис в этом плей-офф набирает 27,8+16,8 в нечетных матчах, 13+10,3 – в четных

Теги Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не отличается стабильностью в текущем розыгрыше плей-офф.

Проведя уже 9 встреч на вылет, Дэвис не смог отыграть и двух матчей кряду на одном уровне (очки: 22, 13, 31, 12, 31, 16, 30, 11, 25).

Если взять статистику в среднем, то в нечетных играх Дэвис набирает 27,8 очка и 16,8 подбора при 57% реализации с игры.

В четных матчах: 13 очков, 10,3 подбора и 40,4% реализации.

Сегодня форвард набрал 25 очков, сделал 13 подборов, 3 перехвата и 4 блок-шота.

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19 комментариев

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JuVero
главное, что 7 игра всегда будет нечётной)))
+43
-2
+41
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Артем Андреев
Ответ Xell
На мой взгляд он лучший большой со времен Хакима, кто так играет в защите. И цифры это подтверждают. Вот например—"Энтони Дэвис стал первым игроком после Хакима Оладжьювона как минимум с 25 очками при 70%+ с игры, 10 подборами, тремя блок-шотами и тремя перехватами в матче плей-офф."
Данкан, не?
+17
-1
+16
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xamer 9
Открыт новый вид лоадменеджмента
+13
0
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6yrora_arz
Дэвис: Теперь у меня все матчи - нечетные
+7
0
+7
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Xell
В нечетных играх он спит. А в четных Леброн его пинает до матча и Дэвис после звереет)
+8
-3
+5
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Рахон Р.
Ответ Xell
Нет Дэвис в защите выглядит лучше и сбалансированнее. Дэвис в атаке больше умеет а Данкана помню насиловал в краске Шак постоянно, при чем иногда сразу двоих с Робинсоном, например в финале Запада 2001,когда Лал выиграли серию 4—0 у Сперс, причем с разгромами в каждом матче.
Дэвис после серии с праймовым Шаком на сезон бы в больницу отъехал. В 2003 кстати Данкан Шаку авоську накидал в ответ.
+5
0
+5
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Xell
Ответ Fazy10
все ровно до конца плей офф не доживет
Мне главное чтоб в серии с ГС выжил)))
+5
-2
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Двестик Двестик
Ответ Xell
В нечетных играх он спит. А в четных Леброн его пинает до матча и Дэвис после звереет)
Наоборот -)
+3
0
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Анатолий Ляповка
На каждый перформанс Дэвиса соперник всегда находит ответ, а на следующий матч Дэвис уже отвечает. Одинаковых игр практически не бывает. Но и сам Дэвис зависим от того пошло или нет.
+2
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Костя Кот
следующая игра четная)
+2
0
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ДСС
Ответ Xell
Нет Дэвис в защите выглядит лучше и сбалансированнее. Дэвис в атаке больше умеет а Данкана помню насиловал в краске Шак постоянно, при чем иногда сразу двоих с Робинсоном, например в финале Запада 2001,когда Лал выиграли серию 4—0 у Сперс, причем с разгромами в каждом матче.
Справедливости ради, «изнасиловал» их тогда Кобе, а не Шак.
+2
0
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maximus3737
Ответ JuVero
главное, что 7 игра всегда будет нечётной)))
Но хорошая игра Дэвиса не гарантия победы. С Мемфисом четвертую игру взяли и без супер Дэвиса, а пятую отдали несмотря на его хорошую игру
+2
0
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Lokomotiv__1992
Как ниже написали ... Дэвис может набрать и много но команда проиграет. Главное что нужно от Дэвиса этого топ защита и подборы вот кода он в этом пассивен тогда Лал отлетает
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alexLA
Ответ Xell
Мне главное чтоб в серии с ГС выжил)))
Вот это прям в точку!))
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