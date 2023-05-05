Защитник « » сказал, что разгром «Лейкерс» (127:100, 1-1) во втором матче не повлияет на ход серии в целом.

Томпсон предупредил, что «воинам» необходимо сохранять концентрацию.

«Мы знаем, что Леброн видел все в баскетболе, его невозможно удивить. То же самое можно сказать про . Счет в серии всего 1-1, мы переезжаем в Лос-Анджелес. Нам надо брать следующий матч и смотреть, что будет дальше», – заявил Томпсон.

По словам Томпсона, своей игрой в Лос-Анджелесе он попытается отдать должное покойному .

«Я большой поклонник Кобе. Он был для меня самым большим вдохновением. Я буду максимально выкладываться в Лос-Анджелесе, чтобы почтить память его и Джиджи. Без его игры и того упорства, которое он демонстрировал на площадке, я бы не стал тем игроком, которым являюсь сегодня», – сказал Клэй.

Томпсон в четверг реализовал 8 из 11 из-за дуги и набрал 30 очков.

Карри и Леброн снова зарубятся в плей-офф! 10 вопросов к серии между «Уорриорс» и «Лейкерс»