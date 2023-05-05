Клэй Томпсон о разгроме «Лейкерс»: «Нам не стоит расслабляться. Леброн видел все в баскетболе, его невозможно удивить»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Кобе Брайант НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Энтони Дэвис Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон сказал, что разгром «Лейкерс» (127:100, 1-1) во втором матче не повлияет на ход серии в целом.

Томпсон предупредил, что «воинам» необходимо сохранять концентрацию.

«Мы знаем, что Леброн видел все в баскетболе, его невозможно удивить. То же самое можно сказать про Дэвиса. Счет в серии всего 1-1, мы переезжаем в Лос-Анджелес. Нам надо брать следующий матч и смотреть, что будет дальше», – заявил Томпсон.

По словам Томпсона, своей игрой в Лос-Анджелесе он попытается отдать должное покойному Кобе Брайанту.

«Я большой поклонник Кобе. Он был для меня самым большим вдохновением. Я буду максимально выкладываться в Лос-Анджелесе, чтобы почтить память его и Джиджи. Без его игры и того упорства, которое он демонстрировал на площадке, я бы не стал тем игроком, которым являюсь сегодня», – сказал Клэй.

Томпсон в четверг реализовал 8 из 11 из-за дуги и набрал 30 очков.

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35 комментариев

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I Luv It
Леброн видел в баскетболе всё, кроме чемпионства КД без Стефа)
+54
-12
+42
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Fazy10
Ответ Konstar
Что-то сейчас каждый второй игрок НБА в любой непонятной ситуации посвящает что-то Коби
потому что для большинства игроков Кобе это пример для подражания , людей с трудовой этикой, упорством и ментальностью как у Кобе нету , поэтому Кобе у всех в сердцах ,я хоть и не занимался баскетболом , но занимался другими видами и спорта и даже для меня только кобе был примером и когда мне было тяжело , что то не получалось или хотелось все бросить я всегда думал, вот Кобе мы на моем месте пошел бы и дожал это, додел и тд и это всегда мне помогало
+38
-3
+35
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vasfre
От фразы «думаю, задеты его чувства» до «его невозможно удивить»
Растёт Клэй
+27
0
+27
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трович
Ответ Идущий к реке
Нравится, что игроки команд в этой серии с уважением друг о друге отзываются
Ну так Лёба и династия ГСВ - два основополагающих понятия в баскетболе последних десяти лет. Почему бы им и не относиться с уважением друг к другу
+14
0
+14
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Идущий к реке
Нравится, что игроки команд в этой серии с уважением друг о друге отзываются
+11
-2
+9
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unrecyclable
Ответ Fazy10
потому что для большинства игроков Кобе это пример для подражания , людей с трудовой этикой, упорством и ментальностью как у Кобе нету , поэтому Кобе у всех в сердцах ,я хоть и не занимался баскетболом , но занимался другими видами и спорта и даже для меня только кобе был примером и когда мне было тяжело , что то не получалось или хотелось все бросить я всегда думал, вот Кобе мы на моем месте пошел бы и дожал это, додел и тд и это всегда мне помогало
Кобе любят все, кроме его партнеров по команде - маленькая ремарка к трудовой этике)
+10
-1
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Konstar
Что-то сейчас каждый второй игрок НБА в любой непонятной ситуации посвящает что-то Коби
+8
-4
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A. V.
Для них Коби, как для нас Виктор Цой
Жил - как горел, и ушел так, что не забудешь
Звезда по имени Солнце
+6
-2
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Maturmalai
Ответ nbawade
Да ладно! Из своего вида не нашёл не одного примера для подражания? Есть немало именитых спортсменов с профэтикой не хуже Кобе, а есть и покруче.
Да, но Кобе это все умел грамотно и убедительно подавать, выразительно говорить правильные вещи, проецировать харизму на экран, создавать положительный медиа образ, который и вправду вдохновляет людей. Хотя люди, знавшие его близко и работавшие с ним в реале, описывают его как высокомерного, мнительного и достаточно неприятного человека.
Но, победителей не судят, а он, как ни кинь, был победителем каких мало.
+3
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Fazy10
Ответ nbawade
Да ладно! Из своего вида не нашёл не одного примера для подражания? Есть немало именитых спортсменов с профэтикой не хуже Кобе, а есть и покруче.
назови хоть одного как Кобе , который мог тренироваться сутками , шел в зал после победы в чемпионате и не спал и тренировался до тех пор , пока чему то не научиться
+4
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ecopromo
Ответ Konstar
Что-то сейчас каждый второй игрок НБА в любой непонятной ситуации посвящает что-то Коби
может потому что это поколение как раз и выросло на кобе
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cruyff14@bk.ru
Ответ I Luv It
Леброн видел в баскетболе всё, кроме чемпионства КД без Стефа)
Нееееет
+2
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Додик Аксель
Интересное противостояние в этой паре. Игроки относятся к друг другу с уважением и надеюсь, что грубости и стычек не будет на баскетбольной площадке.
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Xell
Кто вам даст там еще выиграть)) Судьи дадут Лал 50штрафных.
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ecopromo
Ответ Xell
Кто вам даст там еще выиграть)) Судьи дадут Лал 50штрафных.
да задолбали вы своими левыми лаловскими штрафами. 10-15 штук и идите на рыбалку
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nbawade
Ответ Jason Williams
Хопкинс и Джонс - две ВЕЛИЧАЙШИЕ легенды?))
А ты не знал?
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nbawade
Ответ Fazy10
этих спортсменов я конечно. слышал , но интересно хоть кто то из них был помещенным как Кобе ? что-то я сомневаюсь что тот же Карелин и уж тем более майвейзер сидел и изучал своего соперника начиная чуть ли не с садика , узнавал чем он занимается , изучал полную биографию с детских времён, чтоб понять абсолютно все слабые места , я что то сомневаюсь что ваши люди забивали на сон и тренировались как не нормальный и уд тем более я не поверю что ваши спортсмены изучали движения животных и различные тренировки разных видов спорта , чтобы доводить каждое движение до совершенства , тут даже в уме не укладывается как так мыслить можно и на сколько человек был фанатиком и маньяком своего дела , я ничего подобного не слышал в других видах спорта, хотя красивых историй наверно хватает как примеров , но в мире баскетбола и других медийных вида спорта я точно никого подобного не видел и не слышал
: "что-то я сомневаюсь"

Лучшая характеристика.
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ST-L
Ответ Идущий к реке
Нравится, что игроки команд в этой серии с уважением друг о друге отзываются
это характерно для тех, кто уже чего то добился
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Analjinn
Ответ Идущий к реке
Нравится, что игроки команд в этой серии с уважением друг о друге отзываются
Тоже импонирует это. Притом рубка нормальная.
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A. V.
Ответ Light Yagami
Цой>кто-угодно. Феномен. Записал песни на века чел. При том, что я совок и всё русское (в том числе русский рок т.н.) почти на дух не переношу.
Наверное Вы не очень чётко выразили свою мысль, но общий посыл понятен👍
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ken35
Ответ Light Yagami
Цой>кто-угодно. Феномен. Записал песни на века чел. При том, что я совок и всё русское (в том числе русский рок т.н.) почти на дух не переношу.
+
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Никита Анохин
Ответ I Luv It
Леброн видел в баскетболе всё, кроме чемпионства КД без Стефа)
жирный панч
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ken35
Такие слова не стоит произносить до свершения
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DayBecomeGame
отдай должное и проиграй
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nbawade
Ответ Maturmalai
Да, но Кобе это все умел грамотно и убедительно подавать, выразительно говорить правильные вещи, проецировать харизму на экран, создавать положительный медиа образ, который и вправду вдохновляет людей. Хотя люди, знавшие его близко и работавшие с ним в реале, описывают его как высокомерного, мнительного и достаточно неприятного человека. Но, победителей не судят, а он, как ни кинь, был победителем каких мало.
Это всего лишь эффект буржуинских (США) сми. Они, про куда более выдающихся спортсменов, не то что не пишут, а порою даже не знают. Так они даже слыхом не слыхали о Кальзаге, а он возьми и разбери их двух величайших легенд. Вон одна их жертва Fazy10 уже отписалась. Он кроме Кобе и не знает других мотивационных спортсменов.

Один Карелин чего стоит. Он в травмированном состоянии выигрывал высочайшие турниры. Так он со сломанным ребром выходил и побеждал на чемпионате мира, а это вам не ночью мячик в корзинку побросать, тут реально умереть на ковре можно.

Помнится они в своих сми абсолютно игнорировали легенду бокса Чавеса, только из-за его нежелания говорить на английском. Зато как они распиарили 50:0 от Мэя (у Чавеса было 87:0), который чтобы сделать красивую циферку выбрал далеко не проф.боксёра.

Заходишь в раздел бокса, а там примерно схожая картина, для большинства тамошних пользователей круче амеркосов нет боксёров, а проще говоря про других (Ласло Папп, Попенченко, которым их любимый Али восхищался, Савон и пр.) они даже и не слыхали.

Их турниры считаются самыми престижными (больше денег, больше шумихи в сми). Так вот как на них порою судят это отдельная песня. В 2009г на Арнольд Стронгмен Классик в последнем движении (подъём гантели) за 1 место боролись Кокляев и Паундстоун. Первым подходил Миша. К нему подошёл судья и предупредил, что если он бросит гантель без фиксации вверху, то подъём не будет засчитан. Из-за этого Миха каждый подъём тщательно фиксировал наверху, теряя драгоценные секунды. Зато Дереку такого не предъявляли и он бросал гантель как только разгибал руку. Разумеется Дерек поднял больше и занял 1 место. Про предвзятое американское судейство (во многих видах спорта) уже притча во языцех
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