Клэй Томпсон о разгроме «Лейкерс»: «Нам не стоит расслабляться. Леброн видел все в баскетболе, его невозможно удивить»
Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон сказал, что разгром «Лейкерс» (127:100, 1-1) во втором матче не повлияет на ход серии в целом.
Томпсон предупредил, что «воинам» необходимо сохранять концентрацию.
«Мы знаем, что Леброн видел все в баскетболе, его невозможно удивить. То же самое можно сказать про Дэвиса. Счет в серии всего 1-1, мы переезжаем в Лос-Анджелес. Нам надо брать следующий матч и смотреть, что будет дальше», – заявил Томпсон.
По словам Томпсона, своей игрой в Лос-Анджелесе он попытается отдать должное покойному Кобе Брайанту.
«Я большой поклонник Кобе. Он был для меня самым большим вдохновением. Я буду максимально выкладываться в Лос-Анджелесе, чтобы почтить память его и Джиджи. Без его игры и того упорства, которое он демонстрировал на площадке, я бы не стал тем игроком, которым являюсь сегодня», – сказал Клэй.
Томпсон в четверг реализовал 8 из 11 из-за дуги и набрал 30 очков.
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Растёт Клэй
Жил - как горел, и ушел так, что не забудешь
Звезда по имени Солнце
Но, победителей не судят, а он, как ни кинь, был победителем каких мало.
Лучшая характеристика.
Один Карелин чего стоит. Он в травмированном состоянии выигрывал высочайшие турниры. Так он со сломанным ребром выходил и побеждал на чемпионате мира, а это вам не ночью мячик в корзинку побросать, тут реально умереть на ковре можно.
Помнится они в своих сми абсолютно игнорировали легенду бокса Чавеса, только из-за его нежелания говорить на английском. Зато как они распиарили 50:0 от Мэя (у Чавеса было 87:0), который чтобы сделать красивую циферку выбрал далеко не проф.боксёра.
Заходишь в раздел бокса, а там примерно схожая картина, для большинства тамошних пользователей круче амеркосов нет боксёров, а проще говоря про других (Ласло Папп, Попенченко, которым их любимый Али восхищался, Савон и пр.) они даже и не слыхали.
Их турниры считаются самыми престижными (больше денег, больше шумихи в сми). Так вот как на них порою судят это отдельная песня. В 2009г на Арнольд Стронгмен Классик в последнем движении (подъём гантели) за 1 место боролись Кокляев и Паундстоун. Первым подходил Миша. К нему подошёл судья и предупредил, что если он бросит гантель без фиксации вверху, то подъём не будет засчитан. Из-за этого Миха каждый подъём тщательно фиксировал наверху, теряя драгоценные секунды. Зато Дереку такого не предъявляли и он бросал гантель как только разгибал руку. Разумеется Дерек поднял больше и занял 1 место. Про предвзятое американское судейство (во многих видах спорта) уже притча во языцех