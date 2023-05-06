Джимми Батлер сыграет в 3-м матче серии против «Никс»

Теги травмы Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер сможет принять участие в третьем матче серии второго раунда плей-офф против «Нью-Йорка» (1-1).

Форвард пропустил второй матч серии (105:111) из-за растяжения связок правого голеностопного сустава. Его участие в сегодняшней встрече также было под вопросом.

Батлер получил травму в концовке первого матча в столкновении с Джошем Хартом. Несмотря на повреждение, лидер «Хит» продолжал играть, пока его команда не довела игру до победы (108:101).

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

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7 комментариев

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Мистер_Жук
Похороны для Никс
+11
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Djoyin
Ньюйоркским никсам горячий хит от Джимми Батлера
+4
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Vovanchik127
И это здорово !
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Mon Tag
Тащи, батя
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propellerrr
Интересно, на сколько процентов от своих возможностей он будет готов сыграть?
+2
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Fazy10
Ответ propellerrr
Интересно, на сколько процентов от своих возможностей он будет готов сыграть?
Батлер это не Эмбид, если он выходит на площадку то играет на 120 процентов от своих возможностей , пока не упадет
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