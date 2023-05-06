Джимми Батлер сыграет в 3-м матче серии против «Никс»
Лидер «Майами» Джимми Батлер сможет принять участие в третьем матче серии второго раунда плей-офф против «Нью-Йорка» (1-1).
Форвард пропустил второй матч серии (105:111) из-за растяжения связок правого голеностопного сустава. Его участие в сегодняшней встрече также было под вопросом.
Батлер получил травму в концовке первого матча в столкновении с Джошем Хартом. Несмотря на повреждение, лидер «Хит» продолжал играть, пока его команда не довела игру до победы (108:101).
Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз
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