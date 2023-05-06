Джимми Батлер сыграет в 3-м матче серии против «Никс»

Лидер « » Джимми Батлер сможет принять участие в третьем матче серии второго раунда плей-офф против « » (1-1).

Форвард пропустил второй матч серии (105:111) из-за растяжения связок правого голеностопного сустава. Его участие в сегодняшней встрече также было под вопросом.

Батлер получил травму в концовке первого матча в столкновении с Джошем Хартом. Несмотря на повреждение, лидер «Хит» продолжал играть, пока его команда не довела игру до победы (108:101).

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз