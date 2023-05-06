Участие Джимми Батлера в 3-м матче серии с «Никс» под вопросом

Теги травмы Майами Нью-Йорк НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Защитник «Майами» Джимми Батлер может пропустить третий матч серии второго раунда против «Нью-Йорка».

Батлер тренировался с командой в пятницу, но «Хит» определятся с его участием ближе к старту третьей игры.

«Пока что никакой новой информации. Посмотрим на состояние Джимми в субботу и обо всем вам расскажем. Пока что дела обстоят так», – сказал главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра.

Батлер получил травму в концовке первой встречи, когда ему по голеностопу случайно ударил форвард «Никс» Джош Харт. Несмотря на повреждение, лидер «Хит» продолжал играть, пока его команда не довела игру до победы.

Вторую игру серии Джимми пропустил.

Счет в серии – 1-1.

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1 комментарий

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A. V.
Дайте Джимми хорошую таблетку, хотелось бы видеть в финале востока Майами-Бостон
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