Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо вряд ли продлит контракт этим летом»

Теги возможные переходы Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо вряд ли продлит контракт с клубом этим летом.

«Бакс» столкнутся в большими трудностями этим летом. У них несколько парней за 30, которым нужно платить, и 28-летний Яннис, с которым нужно продлевать контракт.

Я думаю, что Яннис вряд ли продлит контракт этим летом. У него осталось еще два года, но учитывая все, что происходит с командой, и смену владельца, ситуация становится сложной. Клубу необходимо платить налог на роскошь, из-за чего все становится дороже, к тому же новые правила будут ограничивать возможность клуба улучшить состав.

«Бакс» – это претендент на чемпионство на поздней стадии с 28-летней суперзвездой. И в лиге есть команды, которые внимательно следят за тем, что будет происходить с «Бакс» этим летом», – сказал Уиндхорст.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

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3 комментария

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Борчуган
Чушь
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Dmitriy Yarmolenko
Все команда работает что бы раскрыть его потенциал
, никуда он не уйдет.
0
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someoneelse
Заменят тренера, подпишет контракт, посидите пару лет, если не устроит, запросит обмен. Зачем ему уходить непонятно, было бы куда. Вряд ли на запад, там как будто слишком горячо. Бруклин? Никс?
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