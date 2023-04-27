Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо вряд ли продлит контракт этим летом»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что лидер «Милуоки» вряд ли продлит контракт с клубом этим летом.

«Бакс» столкнутся в большими трудностями этим летом. У них несколько парней за 30, которым нужно платить, и 28-летний Яннис, с которым нужно продлевать контракт.

Я думаю, что Яннис вряд ли продлит контракт этим летом. У него осталось еще два года, но учитывая все, что происходит с командой, и смену владельца, ситуация становится сложной. Клубу необходимо платить налог на роскошь, из-за чего все становится дороже, к тому же новые правила будут ограничивать возможность клуба улучшить состав.

«Бакс» – это претендент на чемпионство на поздней стадии с 28-летней суперзвездой. И в лиге есть команды, которые внимательно следят за тем, что будет происходить с «Бакс» этим летом», – сказал Уиндхорст.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую