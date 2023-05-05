Сергей Кущенко: «Формат полуфиналов до 4 побед абсолютно оптимальный по одной простой причине: вспомните финал прошлого сезона»

Теги ЦСКА УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Локо Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подчеркнул эффективность формата полуфинальных серий до 4 побед.

«Условия в Лиге меняются постоянно. То поедут к нам легионеры, то не поедут. У нас сложнейшая логистика, переезды, при этом команды не участвуют в еврокубках. Не все так просто. В любом случае, знаменатель один: уровень команд в Лиге подравнялся, но баскетбол остался на высоком уровне. И это качество дают игроки и тренеры команд Лиги ВТБ.
14 матчей в полуфинале – это что-то! И вывеска за 3-е место говорит сама за себя: финалисты прошлого сезона разыгрывают бронзовые медали. Не думаю, что мы здесь увидим сухую серию. А УНИКС и «Локо» – это уровень, который даже не надо объяснять. Думаю, это будет интересный финал, который войдет в историю.

Этот формат полуфиналов до 4 побед абсолютно оптимальный по одной простой причине: вспомните финал прошлого сезона. ЦСКА вел «3-1» – по старому формату это уже чемпионство. Но у ЦСКА очень много ключевых игроков покинуло клуб, а «Зенит» своих игроков вернул. И благодаря этому «Зенит» зацепился – за счет ротации, состава.

Формат до 4 побед говорит о том, что должна быть глубина скамейки. И в сериях этого сезона мы видели, как появляются новые герои: молодые Руженцев, Вольхин. Всегда есть люди, которые сидят десятыми и одиннадцатыми в ротации, но потом выходят на молодых ногах и со свежими силами – они могут помочь команде, и в этом проявляется сила тренера, которые дают шанс таким джокерам», – заявил Кущенко.

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3 комментария

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Удав
Ответ Basket_life
Тупой формат и никому не нужный
Ага. И в НБА такой же ;)
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Basket_life
Ответ Удав
Ага. И в НБА такой же ;)
ну и мы не НБА) сравнил тоже
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