Джален Рейнольдс: «Не думаю, что против «Локомотива-Кубань» играть легче, чем против ЦСКА»

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс рассказал, за счет чего удалось обыграть «Зенит» в полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ, и отметил, что невыход в финал не сделал борьбу за титул проще.

«Знали, что матч будет непростым. С самого начала действовали сплоченно и боролись до конца. Это серия определенно была долгой. «Зенит» – очень сильный соперник. Сегодня мы сыграли по-настоящему самоотверженно. Но впереди еще много работы.

Что нам помогло победить? Это определенно болельщики. Они горячо поддерживали и давали нам энергию на протяжении всей серии. В Казани просто замечательные болельщики. Именно благодаря ним мы показали свою лучшую игру и пробились в финал.

УНИКС – фаворит финала с «Локомотивом-Кубань»? Мы предпочитаем не концентрироваться на всей серии сразу, а готовиться к первому матчу. Нам нужно так же хорошо защищаться. Считаю, что именно оборона помогает нам побеждать.

Будет ли нам проще завоевать титул из-за того, что впервые за много лет в финале не сыграет ЦСКА? Не думаю, что против «Локомотива-Кубань» играть легче. У них очень конкурентная команда. Нам так же нужно бороться и играть усердно. Мы фокусируемся на « » и идем от матча к матчу», – сказал Рейнольдс.

УНИКС прорвался в финал Единой лиги! Обыграл «Зенит» на последней секунде седьмого матча