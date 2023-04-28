Джейлен Браун и Джейсон Тейтум набрали на двоих 62 очка в 6-м матче с «Атлантой»

Теги Бостон Атланта НБА видео НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидеры «Бостона» Джейлен Браун и Джейсон Тейтум помогли команде оформить выход в полуфинал Восточной конференции.

В шестом матче серии с «Атлантой» (128:120, 4-0) Браун и Тейтум набрали на двоих 62 очка.

На счету Брауна 32 очка и 5 подборов, Тейтум набрал 30 очков, 14 подборов и 7 передач.

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