Лидеры « » и помогли команде оформить выход в полуфинал Восточной конференции.

В шестом матче серии с «Атлантой» (128:120, 4-0) Браун и Тейтум набрали на двоих 62 очка.

На счету Брауна 32 очка и 5 подборов, Тейтум набрал 30 очков, 14 подборов и 7 передач.

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