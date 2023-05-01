Пол Пирс о «Клипперс»: «Этот состав ничего не выиграл. Не могу продолжать инвестировать в то, что не приносит плоды»

Теги Пол Пирс Клипперс Кевин Гарнетт НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА Пол Пирс в разговоре с Кевином Гарнеттом поделился мнением, что «Клипперс» стоит рассмотреть вариант с уходом в перестройку.

Легенды «Бостона» обсудили, какой является судьба Расселла Уэстбрука в команде.

«Это сложно. Мне нравится то, что он показал в этом году. Сейчас время расставлять приоритеты. Мы не выиграли. Можно попытаться накопить какие-то активы, если получится, для Расса. Подписать его и использовать в обмене. Посмотрите на их состав, он постарел. Они показали, что не могут оставаться здоровыми. «Клипперс» не дали нам понять, что могут зайти далеко в плей-офф.

Если бы это был такой ростер, как у «Уорриорз», то вы бы сказали: «Мы прошли через многое, побеждали». Но этот состав ничего не выиграл, поэтому я не могу продолжать инвестировать в то, что не приносит плоды», – заявил Пирс.

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7 комментариев

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Sonder
Ответ Nikita Dorodenko
Поясните, что именно Пирс инвестировал в Клипперс?
очевидно, что он говорит от лица организации, где инвестиции - про текущий состав
+11
0
+11
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Roman Boroveev
Вообще я забыл что он успел два сезона за парусов отыграть. Причем клатчи в Вашингтоне помню
+3
0
+3
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Nikita Dorodenko
Поясните, что именно Пирс инвестировал в Клипперс?
+3
-2
+1
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Roman Boroveev
Ответ За Валенсию с 1999
Клипка - с отрывом самая позорящаяся команда в истории НБА
Вашингтон и Шарлот приходят в голову как ничего не добивающиеся долго.
+1
0
+1
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A. V.
Ответ За Валенсию с 1999
Клипка - с отрывом самая позорящаяся команда в истории НБА
Не столько позорная, сколько невезучий фрншза
Я уже говорил тут, что в какой то момент заморочился их путём со дня основания
Практически всё они всегда делали правильно, супер менеджмент ( а владелец так вообще суприм манагер )
Но вот не везет, тупо не везет
+1
-1
0
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Nikita Dorodenko
Ответ Sonder
очевидно, что он говорит от лица организации, где инвестиции - про текущий состав
По заголовку это не очевидно
0
0
0
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