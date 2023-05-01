Пол Пирс о «Клипперс»: «Этот состав ничего не выиграл. Не могу продолжать инвестировать в то, что не приносит плоды»
Бывший игрок НБА Пол Пирс в разговоре с Кевином Гарнеттом поделился мнением, что «Клипперс» стоит рассмотреть вариант с уходом в перестройку.
Легенды «Бостона» обсудили, какой является судьба Расселла Уэстбрука в команде.
«Это сложно. Мне нравится то, что он показал в этом году. Сейчас время расставлять приоритеты. Мы не выиграли. Можно попытаться накопить какие-то активы, если получится, для Расса. Подписать его и использовать в обмене. Посмотрите на их состав, он постарел. Они показали, что не могут оставаться здоровыми. «Клипперс» не дали нам понять, что могут зайти далеко в плей-офф.
Если бы это был такой ростер, как у «Уорриорз», то вы бы сказали: «Мы прошли через многое, побеждали». Но этот состав ничего не выиграл, поэтому я не могу продолжать инвестировать в то, что не приносит плоды», – заявил Пирс.
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Я уже говорил тут, что в какой то момент заморочился их путём со дня основания
Практически всё они всегда делали правильно, супер менеджмент ( а владелец так вообще суприм манагер )
Но вот не везет, тупо не везет