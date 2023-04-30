Пол Пирс о серии «Денвер» – «Финикс»: «Надеюсь на семь матчей»

Чемпионы НБА 2008 года и в очередном выпуске своего шоу обсудили вероятный исход полуфинальной серии Западной конференции между « » и « » (1-0). Пирс верит в успех «Наггетс», если дело дойдет до седьмой игры.

«Не забывайте про «Денвер»? потому что у них преимущество домашней площадки, есть множество малозаметных звезд. Лучше глубина состава. «Финикс» не может позволить себе никаких травм. В плей-офф обязательно будет травма, которая, как мы видели с «Клипперс», сорвет чей-то постсезон.

Так всегда бывает. Я просто надеюсь, что мы получим две здоровые команды, поэтому думаю, что исход серии решится в седьмом матче. Мы совсем не приметили «Денвер» в этом году. Первый посев. В горах тяжело играть. Если дело дойдет до седьмой встречи, я за «Наггетс». «Санс» обязаны забирать серию в шести», – рассказал Пирс.

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