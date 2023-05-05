Джей Уильямс – Энтони Дэвису: «Иногда играешь как Эмбиид, иногда – как Макги»

Эксперт ESPN Джей Уильямс раскритиковал нестабильность звездного форварда «Лейкерс» .

«Мне трудно вспомнить суперзвезду, у которой были бы такие крайности. Бывают моменты, когда я смотрю на ЭйДи и думаю: «Ты способен играть на уровне или , может быть, даже лучше. Но порой ты играешь как ». Никогда такого не видел», – сказал Уильямс в эфире Get Up.

В первой встрече с «Уорриоирз» Дэвис набрал 30 очков и 23 подбора, в четверг – 11 очков (5 из 11 с игры) и 7 подборов.

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