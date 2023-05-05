Джей Уильямс – Энтони Дэвису: «Иногда играешь как Эмбиид, иногда – как Макги»

Теги Лейкерс НБА Джавейл Макги НБА плей-офф Энтони Дэвис Джей Уильямс Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Эксперт ESPN Джей Уильямс раскритиковал нестабильность звездного форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Мне трудно вспомнить суперзвезду, у которой были бы такие крайности. Бывают моменты, когда я смотрю на ЭйДи и думаю: «Ты способен играть на уровне Йокича или Эмбиида, может быть, даже лучше. Но порой ты играешь как Джавейл Макги». Никогда такого не видел», – сказал Уильямс в эфире Get Up.

В первой встрече с «Уорриоирз» Дэвис набрал 30 очков и 23 подбора, в четверг – 11 очков (5 из 11 с игры) и 7 подборов.

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22 комментария

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NastyNay
Ответ Luka Sumila
Макги 3 перстня, Дэвис 1 перстень - вопросы?
Так Эмбиид 0 перстней. Это и имелось ввиду. Иногда Дэвис божит на уровне 3 гайки как Макги, иногда днит на уровне 0 гаек как Эмбиид
+89
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рождённый в СССР
Мабоя не трожьте !
+64
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+63
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Goddemic
Даже Эмбиид не всегда играет как Эмбиид)
+37
0
+37
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Luka Sumila
Макги 3 перстня, Дэвис 1 перстень - вопросы?
+36
-1
+35
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MikeABLG
Ответ Light Yagami
Прайм Дэйвис>Эмбиид.
Макги > Девис
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Вадим Дзахоев
Когда Дэвис в хорошей форме, это Эмбиду нужно играть на его уровне
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Light Yagami
Прайм Дэйвис>Эмбиид.
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xjapan
Ответ Light Yagami
Прайм Дэйвис>Эмбиид.
Их в прайме здоровыми одновременно никто не видел, а так это была бы божественная заруба)
+17
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Luka Sumila
Ответ NastyNay
Так Эмбиид 0 перстней. Это и имелось ввиду. Иногда Дэвис божит на уровне 3 гайки как Макги, иногда днит на уровне 0 гаек как Эмбиид
А что Маккги плохой игрок? Понятно что он уже не уровня Дэвиса, но камон он помог и Воинам и Леикерс взять перстни, а не сидел на банке. Вообще Уильямс как всегда херню смарозил, но да ладно.
+11
0
+11
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bodros
Ответ Luka Sumila
А что Маккги плохой игрок? Понятно что он уже не уровня Дэвиса, но камон он помог и Воинам и Леикерс взять перстни, а не сидел на банке. Вообще Уильямс как всегда херню смарозил, но да ладно.
Мне «уже» очень понравилось
+5
0
+5
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cm9x4
А с чего вдруг Макги стал плохим образцом? Вполне добротный игрок в свое время. Или потому что несколько раз (порой весьма натянуто) оказался у Шака то все?
+7
-2
+5
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Mikael Rikhard
помню как в плей-офф Мабой во времена ГСВ унижал Кавз и лично Лечока
+4
0
+4
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Костя Кот
вахтовый метод
+3
0
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Stormbringer
Ответ Вадим Дзахоев
Насчет габаритов согласен, конечно, но здоровый Дэвис и в атаке монструозен. Игровой интеллект, понимание игры, техника… Как по мне, то даже по игре в атаке Эмбиида однозначно не назовешь сильнее. Травмотичность не дала раскрыться потенциалу ЭйДи на полную. Есть такое ощущение, что отыграй ЭйДи хотя бы один сезон полноценно, то забрал бы и ДПОЙ, и МВП. А так недавно была статистика, что после чемпионства он чуть ли не половину игр регулярен пропустил. Жалко, одним словом… но это все равно один из лучших центров поколения
Ну травматичность, если сравнивать с Эмбиидом, не слишком серьезный аргумент. Тут камерунофранцуз кому хочешь фору даст) Он сходу после драфта поломался на два сезона, а потом почти каждый год карьеры играл меньше Дэвиса. Так что тут обоим прилично потенциал подпортили травмы, Эмбииду даже больше, возможно.
+3
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Stephan Carrypenko
Ну так у Макги другие задачи) Да и арсенал уже
+4
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Cash_flow
Ответ Вадим Дзахоев
Когда Дэвис в хорошей форме, это Эмбиду нужно играть на его уровне
Насчёт игры в обороне это 100%, Дэвис в защите это уровень DPOY.
В атаке вижу Эмбиида более неудержимым, нежели Дэвиса, его тяжелее сдержать тупо за счёт более внушительных габаритов чем у AD, так что выбрал бы Джоэла
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VyacheslavLoveDi
ИТС МАААААА БОЙЙ - ДЖЕВЭЭЭЭЙЛ МАКГИ
+2
-1
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someoneelse
Этот чувак стырил все тейки у чувака с вольюма, постыдился бы. Тот вместо Макги с Капелой сравнил
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Вадим Дзахоев
Ответ Cash_flow
Насчёт игры в обороне это 100%, Дэвис в защите это уровень DPOY. В атаке вижу Эмбиида более неудержимым, нежели Дэвиса, его тяжелее сдержать тупо за счёт более внушительных габаритов чем у AD, так что выбрал бы Джоэла
Насчет габаритов согласен, конечно, но здоровый Дэвис и в атаке монструозен. Игровой интеллект, понимание игры, техника… Как по мне, то даже по игре в атаке Эмбиида однозначно не назовешь сильнее. Травмотичность не дала раскрыться потенциалу ЭйДи на полную. Есть такое ощущение, что отыграй ЭйДи хотя бы один сезон полноценно, то забрал бы и ДПОЙ, и МВП. А так недавно была статистика, что после чемпионства он чуть ли не половину игр регулярен пропустил. Жалко, одним словом… но это все равно один из лучших центров поколения
+2
-2
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Вадим Дзахоев
Ответ Stormbringer
Ну травматичность, если сравнивать с Эмбиидом, не слишком серьезный аргумент. Тут камерунофранцуз кому хочешь фору даст) Он сходу после драфта поломался на два сезона, а потом почти каждый год карьеры играл меньше Дэвиса. Так что тут обоим прилично потенциал подпортили травмы, Эмбииду даже больше, возможно.
Но, думаю, что ты не будешь спорить, что в плане интеллекта и таланта Господь Дэвису больше дал, нежели Эмбииду. Ни в коем случае не занижаю заслуг Джоэля, он монстр
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Analjinn
Озвучил то о чём все думают. Вот бы Дэвис стабильно выдавал свой топовый уровень, тогда мог бы взять не одну, не две, не три гайки.
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