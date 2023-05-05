Форвард «Лейкерс» объяснил свою невразумительную игру во втором матче серии с « » (100:127, 1-1).

В первой встрече Дэвис набрал 30 очков и 23 подбора, в четверг – 11 очков (5 из 11 с игры) и 7 подборов.

«Я совершал те же самые броски, что и в первой встрече. Просто сегодня не попал», – заявил Дэвис.

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