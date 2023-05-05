Энтони Дэвис об 11 очках во 2-м матче: «Я совершал те же самые броски, что и в первой встрече»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил свою невразумительную игру во втором матче серии с «Голден Стэйт» (100:127, 1-1).
В первой встрече Дэвис набрал 30 очков и 23 подбора, в четверг – 11 очков (5 из 11 с игры) и 7 подборов.
«Я совершал те же самые броски, что и в первой встрече. Просто сегодня не попал», – заявил Дэвис.
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Что это? Нехватка сил, вряд ли. Страх получить травму от перегрузок? Какие то проблемы с мотивацией? Или специальная медицинская тактика, чтобы выдавать максимум хотя бы через раз?
Без топового Дэвиса, даже если чудом пройти ГСВ, дальше делать особо нечего. И не знаю что в этой ситуации хуже, то что его потолок теперь - сильные игры через раз, или то что он вовсе может перестать их выдавать.
Буду рад услышать мнения. Я честно говоря в недоумении.
А что в целом по карьере Дэвиса думаешь?
где тут он плохо бросал? просто не так много как мог бы..