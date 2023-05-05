Энтони Дэвис об 11 очках во 2-м матче: «Я совершал те же самые броски, что и в первой встрече»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил свою невразумительную игру во втором матче серии с «Голден Стэйт» (100:127, 1-1).

В первой встрече Дэвис набрал 30 очков и 23 подбора, в четверг – 11 очков (5 из 11 с игры) и 7 подборов.

«Я совершал те же самые броски, что и в первой встрече. Просто сегодня не попал», – заявил Дэвис.

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13 комментариев

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Первый шаг Кобе
Короче, лал сегодня проиграли так как мяч не попадал в кольцо, а у гсв - попадал.
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+20
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ST-L
Ответ Первый шаг Кобе
Короче, лал сегодня проиграли так как мяч не попадал в кольцо, а у гсв - попадал.
представь себе, именно так устроен баскетбол: попал-выиграл, не попал - на рыбалку
+14
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+12
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Ballboy13
Ответ Van
Аморфно выглядел. Не припомню чтобы какой либо игрок в плове стабильно одну играл как топ 5, а следующую как топ 30 (условный старт центр паршивой команды). Что это? Нехватка сил, вряд ли. Страх получить травму от перегрузок? Какие то проблемы с мотивацией? Или специальная медицинская тактика, чтобы выдавать максимум хотя бы через раз? Без топового Дэвиса, даже если чудом пройти ГСВ, дальше делать особо нечего. И не знаю что в этой ситуации хуже, то что его потолок теперь - сильные игры через раз, или то что он вовсе может перестать их выдавать. Буду рад услышать мнения. Я честно говоря в недоумении.
Помоему он никогда стабильностью не отличался, у него всегда чередовались игры хорошие с плохими. Плюс у него нет харизмы и лидерских качеств, если у него начинает что-то не получаться, он зачастую опускает руки. В концовках матчей постоянно нервничает и как следствие совершает глупые ошибки, в подтверждение тому несколько концовок в этом сезоне где он мог закрывать матч просто забив штрафные на последних секундах, но мазал и команда проигрывала, а также как он либо бросал держать своего игрока (привет от Клебера), либо фолил, там где этого делать не надо было (плей инн Конли). Дэвису рядом нужен альфач, который в случае чего взбодрить всю команду и самого Энтони в том числе, и Леброн был таковым, но сейчас в силу возраста этот механизм начал хромать.
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Rodbert
Ответ Van
Аморфно выглядел. Не припомню чтобы какой либо игрок в плове стабильно одну играл как топ 5, а следующую как топ 30 (условный старт центр паршивой команды). Что это? Нехватка сил, вряд ли. Страх получить травму от перегрузок? Какие то проблемы с мотивацией? Или специальная медицинская тактика, чтобы выдавать максимум хотя бы через раз? Без топового Дэвиса, даже если чудом пройти ГСВ, дальше делать особо нечего. И не знаю что в этой ситуации хуже, то что его потолок теперь - сильные игры через раз, или то что он вовсе может перестать их выдавать. Буду рад услышать мнения. Я честно говоря в недоумении.
"Не припомню чтобы какой либо игрок в плове стабильно одну играл как топ 5, а следующую как топ 30" - Харден. Не?
+7
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Van
Аморфно выглядел. Не припомню чтобы какой либо игрок в плове стабильно одну играл как топ 5, а следующую как топ 30 (условный старт центр паршивой команды).

Что это? Нехватка сил, вряд ли. Страх получить травму от перегрузок? Какие то проблемы с мотивацией? Или специальная медицинская тактика, чтобы выдавать максимум хотя бы через раз?

Без топового Дэвиса, даже если чудом пройти ГСВ, дальше делать особо нечего. И не знаю что в этой ситуации хуже, то что его потолок теперь - сильные игры через раз, или то что он вовсе может перестать их выдавать.

Буду рад услышать мнения. Я честно говоря в недоумении.
+7
-2
+5
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Aleksey001
Его Дреймонд пару раз запрессовал и вынудил ошибиться при броске. А дальше было достаточно одного вида Грина рядом, чтобы у Антона перестало залезать в кольцо
+9
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Van
Ответ Ballboy13
Помоему он никогда стабильностью не отличался, у него всегда чередовались игры хорошие с плохими. Плюс у него нет харизмы и лидерских качеств, если у него начинает что-то не получаться, он зачастую опускает руки. В концовках матчей постоянно нервничает и как следствие совершает глупые ошибки, в подтверждение тому несколько концовок в этом сезоне где он мог закрывать матч просто забив штрафные на последних секундах, но мазал и команда проигрывала, а также как он либо бросал держать своего игрока (привет от Клебера), либо фолил, там где этого делать не надо было (плей инн Конли). Дэвису рядом нужен альфач, который в случае чего взбодрить всю команду и самого Энтони в том числе, и Леброн был таковым, но сейчас в силу возраста этот механизм начал хромать.
Согласен. Наверное, поэтому Леброн, который уже много понял в этой лиге, видел в нем идеального тиммейта для себя. Гигантский талант, отсутствие собственной воли. Если бы не здоровье, был бы лучшим среди вторых.

А что в целом по карьере Дэвиса думаешь?
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SamArus51
Ответ Van
Аморфно выглядел. Не припомню чтобы какой либо игрок в плове стабильно одну играл как топ 5, а следующую как топ 30 (условный старт центр паршивой команды). Что это? Нехватка сил, вряд ли. Страх получить травму от перегрузок? Какие то проблемы с мотивацией? Или специальная медицинская тактика, чтобы выдавать максимум хотя бы через раз? Без топового Дэвиса, даже если чудом пройти ГСВ, дальше делать особо нечего. И не знаю что в этой ситуации хуже, то что его потолок теперь - сильные игры через раз, или то что он вовсе может перестать их выдавать. Буду рад услышать мнения. Я честно говоря в недоумении.
Почему считаете, что не нехватка сил? Играют через день, Дэвис не самый крепкий парень, воины раскрыли площадку, играя с одним небросающим вместо двух, Антоха выходил на заслоны, побегал больше в защите, нагрузка увеличилась, пошли промахи «своих» бросков, которые на свежих ногах и голове попадаешь.
+1
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Van
Ответ SamArus51
Почему считаете, что не нехватка сил? Играют через день, Дэвис не самый крепкий парень, воины раскрыли площадку, играя с одним небросающим вместо двух, Антоха выходил на заслоны, побегал больше в защите, нагрузка увеличилась, пошли промахи «своих» бросков, которые на свежих ногах и голове попадаешь.
Может и так, поэтому и интересуюсь мнением) Дэвис физически очень крепкий парень. я не говорю про здоровье, а про силу, выносливость. Травмы есть травмы, но разве они могут чувствоваться через игру?
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Mr.BadGuy
Дэвис две подряд сильные игры не вытягивает. Надеюсь хотя бы 3 и 6 игру выдаст топ. А в какой нибудь из остальных пропрет Дило или кого нибудь еще. Ну и Леброн будет двать свои стабильные 25
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opcondos
5 из 11 попал, это почти 50%
где тут он плохо бросал? просто не так много как мог бы..
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Van
Ответ Rodbert
"Не припомню чтобы какой либо игрок в плове стабильно одну играл как топ 5, а следующую как топ 30" - Харден. Не?
Харден велик в регулярке. в плей офф, по моему, вытаскивал только единичные игры. Дэвис же выглядит то абсолютным монстром, то едва ли хорошим центром, именно в плей офф.
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