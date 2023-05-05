«Уорриорз» в первых двух матчах серии с «Лейкерс» реализовали 42 3-очковых, обновив рекорд НБА
«Голден Стэйт» в четверг выиграл у «Лейкерс» со счетом 127:100 во втором матче серии, реализовав при этом 21 3-очковый.
«Уорриорз» в первых двух встречах противостояния реализовали в сумме 42 3-очковых, обновив рекорд НБА по точным дальним броскам по итогам двух игр серии плей-офф.
Предыдущий рекорд был установлен «Кливлендом» во втором раунде плей-офф-2016 против «Атланты» (40).
Стеф Карри и Кевон Луни вытащили «Уорриорc» в схватку с классическим антагонистом – с «Лейкерс» Дэвиса
Этот 3х очковый баскетбол конечно поражает, хотя знаю, что многим он не нравится, но считаться с ним все равно приходится, как не крути.
че я несу, попутал