«Уорриорз» в первых двух матчах серии с «Лейкерс» реализовали 42 3-очковых, обновив рекорд НБА

Теги Кливленд Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Голден Стэйт» в четверг выиграл у «Лейкерс» со счетом 127:100 во втором матче серии, реализовав при этом 21 3-очковый.

«Уорриорз» в первых двух встречах противостояния реализовали в сумме 42 3-очковых, обновив рекорд НБА по точным дальним броскам по итогам двух игр серии плей-офф.

Предыдущий рекорд был установлен «Кливлендом» во втором раунде плей-офф-2016 против «Атланты» (40).

Стеф Карри и Кевон Луни вытащили «Уорриорc» в схватку с классическим антагонистом – с «Лейкерс» Дэвиса

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29 комментариев

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luck3r
Ответ Xell
Он эффектен. Но хочется чтобы титул взяла команда играющая в баскетбол.
Это и есть современный баскетбол - просыпайся ото сна, уже не 80-ые
+69
-7
+62
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Марсель Объелся
Классика этого плей офф, домашняя команда, проигрывающая первую игру, в 100% случаях выигрывает вторую
+37
-1
+36
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Василий Синельников
Интересно , сколько за серию с Лал пробьют трешек.
Этот 3х очковый баскетбол конечно поражает, хотя знаю, что многим он не нравится, но считаться с ним все равно приходится, как не крути.
+36
-3
+33
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Илья Петров
Ответ Xell
Он эффектен. Но хочется чтобы титул взяла команда играющая в баскетбол.
ГС по передачам и в первом и во втором матче лучше, не игра ли в пас отражение игры в баскетбол? Или грузани на палку, а так же 20 секундное айзо и есть баскетбол?
+32
-4
+28
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Александр787
Ответ Xell
Он эффектен. Но хочется чтобы титул взяла команда играющая в баскетбол.
Которая не уходит с линии штрафных,ты про этот баскетбол?
+18
0
+18
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Александр787
Ответ Misha_Sapunov
что такое баскетбол?
Он думаешь знает ...там лишь бы гавно выпустить
+12
0
+12
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Василий Синельников
Интересно , сколько за серию с Лал пробьют трешек. Этот 3х очковый баскетбол конечно поражает, хотя знаю, что многим он не нравится, но считаться с ним все равно приходится, как не крути.
Так в чем проблема? Перекройте трехочковую ну или хотя бы не давайте совершать свободные броски и проблема решена) другое дело, что в краске могут появиться дыры, ну так это уже другая история)
+11
0
+11
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TurboMen
А где Дэвис? А испарился Дэвис, бывает такое...
+15
-7
+8
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старичок
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Так в чем проблема? Перекройте трехочковую ну или хотя бы не давайте совершать свободные броски и проблема решена) другое дело, что в краске могут появиться дыры, ну так это уже другая история)
ууу, тут бегать придётся)
+7
0
+7
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Руслан Султанов
Сегодня ещё ЛАЛ устроили день открытых дверей в краске! Будет интересно посмотреть 3 матч, это результат расслабленности что взяли первую или ГСВ их раскусили!
+5
-1
+4
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Misha_Sapunov
Ответ Xell
Он эффектен. Но хочется чтобы титул взяла команда играющая в баскетбол.
что такое баскетбол?
+3
0
+3
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Михаил Евдокимов
Ну да, лал же все-таки лучшая защита в НБА после дедлайна. У тех же Сак она гораздо хуже. Но наверно просто везет пока.
+7
-5
+2
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ старичок
ууу, тут бегать придётся)
Я так понимаю это их и бесит?) раньше же было кто кого больше зах.ярит под кольцо больше, а тут, видишь, бегать надо)
+2
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Klna Jislime
Ответ Kikir
Божественная аналитика)) Только Грин сыграл вместо Луни, а Пули по минутам сыграл больше Грина))
ой соре ...
че я несу, попутал
+2
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Klna Jislime
Да Керр норм тему сделал то что выпустил Дж. Грина вместо Пула, накидал сегодня он нормально так, плюс Клей, плюс Карри, Дэвис вообще не понятно где сегодня был мысленно, но точно не на площадке
+1
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alexLA
Ниче, Лейкерс дома в ЛА выйдут заряжены, минимум одну заберут. Но хорошо бы постараться две.
+6
-5
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cfw4v5p53c
Ответ Василий Синельников
Интересно , сколько за серию с Лал пробьют трешек. Этот 3х очковый баскетбол конечно поражает, хотя знаю, что многим он не нравится, но считаться с ним все равно приходится, как не крути.
Ребята, а какие у гсв варианты с ЛАЛ кроме трёшек? Вы первую игру смотрели? Под кольцо там лезть не вариант…
+1
0
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anton sorokin
Ответ Xell
Он эффектен. Но хочется чтобы титул взяла команда играющая в баскетбол.
Тогда удачи в просмотрах ретро-игр где трех не было
+1
0
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Олененок Бэмби
Ответ cfw4v5p53c
Ребята, а какие у гсв варианты с ЛАЛ кроме трёшек? Вы первую игру смотрели? Под кольцо там лезть не вариант…
А вторую? Вариант, как оказалось
+1
0
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Илья Петров
Ответ Xell
Как только трехи перестанут так лететь им ппц)) А они перестанут лететь.
Как штрафники перестали лететь мы посмотрели уже, теперь посмотрим смогут ли ГС без трех перестроиться.
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Kikir
Ответ Klna Jislime
ой соре ... че я несу, попутал
Бывает старик) Это только в плане замены. А в основном ты прав, что Грин стал скрытой опцией, которая принесла успех.
+1
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Тарас Дашкевич
Посмотрим. Такой процент держать всю серию нереально, начнут мазать все равно
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