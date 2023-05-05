« » в четверг выиграл у «Лейкерс» со счетом 127:100 во втором матче серии, реализовав при этом 21 3-очковый.

«Уорриорз» в первых двух встречах противостояния реализовали в сумме 42 3-очковых, обновив рекорд по точным дальним броскам по итогам двух игр серии плей-офф.

Предыдущий рекорд был установлен « » во втором раунде плей-офф-2016 против «Атланты» (40).

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