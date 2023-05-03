Дарвин Хэм: «Энтони Дэвис играет на уровне игрока Топ-5 НБА, кем и является»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после первого матча с «Голден Стэйт» (117:112, 1-0) отдал должное форварду Энтони Дэвису.
На счету Дэвиса 30 очков, 23 подбора, 5 передач и 4 блок-шота.
«Сумасшедший перфоманс, который напомнил о тех сезонах, которые Энтони провел в «Новом Орлеане», но все это в прошлом... Он сделал ровно то, чего я от него жду.
Дэвис играет на уровне игрока Топ-5 НБА, кем и является», – заявил Хэм.
Ранее лишь Тиму Данкану удавалось провести матч с как минимум 30 очками, 20 подборами, 5 передачами и 3 блок-шотами в плей-офф.
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. На столько боятся что в краску решили сегодня не ходить . Гс на плаву остались только потому что треха летела топ 40% для плей-офф это очень много из 50 бросков.. даже Пул кидал нереально .. )
- забил 8 из 12 против Кевоном Луни
- забил 7 из 7 при открытых бросках
- 8 из 8 штрафных
ГСВ смогли забить 4 из 17, когда Дэвис контестил бросок.
А всякие Яннисы и Дончичи пусть в регулярке бегают, себе статку дальше набивают и наградки собирают, которые давно обесценились и ничего не значат...