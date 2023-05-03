Дарвин Хэм: «Энтони Дэвис играет на уровне игрока Топ-5 НБА, кем и является»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Новый Орлеан НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после первого матча с «Голден Стэйт» (117:112, 1-0) отдал должное форварду Энтони Дэвису.

На счету Дэвиса 30 очков, 23 подбора, 5 передач и 4 блок-шота.

«Сумасшедший перфоманс, который напомнил о тех сезонах, которые Энтони провел в «Новом Орлеане», но все это в прошлом... Он сделал ровно то, чего я от него жду.

Дэвис играет на уровне игрока Топ-5 НБА, кем и является», – заявил Хэм.

Ранее лишь Тиму Данкану удавалось провести матч с как минимум 30 очками, 20 подборами, 5 передачами и 3 блок-шотами в плей-офф.

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9 комментариев

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Xell
Дэвис сейчас лучший игрок НБА и лучший защитник. Главное здоровья.
+13
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Антон Антнов
Ну Леброн за него всё молодое поколение Америки отдал. Наверно, кое что понимает в баскетболе.
+10
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Nightyork97
Дифенс был элитный, не думал даже, что после его горшков игроки ГСВ прямо побоятся лезть в краску. Это то, что ждут от Эй Ди. Это был хороший матч, здоровья главное.
+7
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Lokomotiv__1992
Ответ Vagant
Дэвис : - забил 8 из 12 против Кевоном Луни - забил 7 из 7 при открытых бросках - 8 из 8 штрафных ГСВ смогли забить 4 из 17, когда Дэвис контестил бросок.
Момент был сегодня... Уиггинс хотел из под кольца бросить .. вроде и Дэвис далеко был но просто испугался его .. развернулся и уже с отклонением бросил кирпич и Дэвис как раз успел руки вытянут. Такого игрока в защите в НБа больше нету ) они просто боятся его и все тут
. На столько боятся что в краску решили сегодня не ходить . Гс на плаву остались только потому что треха летела топ 40% для плей-офф это очень много из 50 бросков.. даже Пул кидал нереально .. )
+5
0
+5
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Vagant
Дэвис :
- забил 8 из 12 против Кевоном Луни
- забил 7 из 7 при открытых бросках
- 8 из 8 штрафных

ГСВ смогли забить 4 из 17, когда Дэвис контестил бросок.
+5
-1
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Klna Jislime
Че там, типы здесь раньше писали что менять его надо лал, пока за него еще что-то можно выбить... ага-ага

А всякие Яннисы и Дончичи пусть в регулярке бегают, себе статку дальше набивают и наградки собирают, которые давно обесценились и ничего не значат...
+2
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Евгений Денисов
Заметил еще в пузыре, в финале, когда Дэвис был рядом, игроки Майами просто боялись бросать, скидывали или выкладывали кирпичи. Это машина в защите. Здоровья.
0
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AJ
Ответ Vagant
Дэвис : - забил 8 из 12 против Кевоном Луни - забил 7 из 7 при открытых бросках - 8 из 8 штрафных ГСВ смогли забить 4 из 17, когда Дэвис контестил бросок.
Ну треху открытую он все же промазал
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armageddon123456
Ответ Lokomotiv__1992
Момент был сегодня... Уиггинс хотел из под кольца бросить .. вроде и Дэвис далеко был но просто испугался его .. развернулся и уже с отклонением бросил кирпич и Дэвис как раз успел руки вытянут. Такого игрока в защите в НБа больше нету ) они просто боятся его и все тут . На столько боятся что в краску решили сегодня не ходить . Гс на плаву остались только потому что треха летела топ 40% для плей-офф это очень много из 50 бросков.. даже Пул кидал нереально .. )
Меня от этого потока трехочковых аж тошнит. Отвратительно (это не касаемо конкретно ГСВ, а в целом по игре сейчас). Ну это охренеть, больше 50 бросков из-за дуги...
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