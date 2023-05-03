Главный тренер «Лейкерс» после первого матча с « » (117:112, 1-0) отдал должное форварду .

На счету Дэвиса 30 очков, 23 подбора, 5 передач и 4 блок-шота.

«Сумасшедший перфоманс, который напомнил о тех сезонах, которые Энтони провел в « », но все это в прошлом... Он сделал ровно то, чего я от него жду.

Дэвис играет на уровне игрока Топ-5 НБА, кем и является», – заявил Хэм.

Ранее лишь Тиму Данкану удавалось провести матч с как минимум 30 очками, 20 подборами, 5 передачами и 3 блок-шотами в плей-офф.

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