Чарльз Баркли: «Сможет ли Энтони Дэвис провести четыре отличных матча? От этого зависит итог серии»
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что итог серии плей-офф между «Голден Стэйт» и «Лейкерс» во многом будет зависеть от игры центрового лос-анджелесской команды Энтони Дэвиса.
«Я все еще ставлю на «Лейкерс» в следующей серии. По-моему, будет отличная серия.
Но я не верю в Энтони Дэвиса. Он отлично играет, но сможет ли он доминировать на протяжении четырех матчей? У него огромное преимущество, у «Уорриорз» некому его держать, но он настолько нестабилен. Сможет ли он провести четыре отличных матча? Вот от чего зависит итог этой серии», – сказал Баркли.
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