Чарльз Баркли: «Сможет ли Энтони Дэвис провести четыре отличных матча? От этого зависит итог серии»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что итог серии плей-офф между «Голден Стэйт» и «Лейкерс» во многом будет зависеть от игры центрового лос-анджелесской команды Энтони Дэвиса.

«Я все еще ставлю на «Лейкерс» в следующей серии. По-моему, будет отличная серия.

Но я не верю в Энтони Дэвиса. Он отлично играет, но сможет ли он доминировать на протяжении четырех матчей? У него огромное преимущество, у «Уорриорз» некому его держать, но он настолько нестабилен. Сможет ли он провести четыре отличных матча? Вот от чего зависит итог этой серии», – сказал Баркли.

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9 комментариев

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Михаил Евдокимов
Ответ quznez
Тут вопрос больше к Грину, когда (и если) он доломает Монобровь. От этого зависит серия. Лиге нужно ввести правило "Грина" - сломал человека - сиди на стадионе в два раза дольше, чем человек лечится и выплачивай его зп за столько недель/месяцев сколько он недееспособен.
Вот кстати, вы говорите, что Грин доломает. Но я вот чтот не помню, чтоб Грин кого-то ломал так, что бы его соперник выбывал на долгий срок, напомните мне кого и когда? Я помню удары по глазам, между ног, какие-то пинки, но все это заканчивалось довольно безобидно для всех. У самого грязного игрока должен быть послужной список поболее, как по мне.
+6
0
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Consistency
Чтобы провести четыре отличных матча Дэвису нужна восьмиматчевая серия)))
+6
-1
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Fogiii
Ответ Михаил Евдокимов
Вот кстати, вы говорите, что Грин доломает. Но я вот чтот не помню, чтоб Грин кого-то ломал так, что бы его соперник выбывал на долгий срок, напомните мне кого и когда? Я помню удары по глазам, между ног, какие-то пинки, но все это заканчивалось довольно безобидно для всех. У самого грязного игрока должен быть послужной список поболее, как по мне.
ты прав, грязная игра Грина никогда не была направлена на то, чтобы сломать, как какой-нибудь пачулия, Беверли или Боуэн
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vasfre
Спасибо, Сэр…(
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Донован хозяин НБА
В отношении Дэвиса актуален вопрос, сможет ли он провести четыре матча?
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Drinkinss
ну два он уже провел в серии с мемфисом, еще на два в принципе должно хватить...
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