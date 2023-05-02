Чарльз Баркли: «Сможет ли Энтони Дэвис провести четыре отличных матча? От этого зависит итог серии»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что итог серии плей-офф между « » и «Лейкерс» во многом будет зависеть от игры центрового лос-анджелесской команды .

«Я все еще ставлю на «Лейкерс» в следующей серии. По-моему, будет отличная серия.

Но я не верю в Энтони Дэвиса. Он отлично играет, но сможет ли он доминировать на протяжении четырех матчей? У него огромное преимущество, у «Уорриорз» некому его держать, но он настолько нестабилен. Сможет ли он провести четыре отличных матча? Вот от чего зависит итог этой серии», – сказал Баркли.

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