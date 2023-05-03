Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признан самым ценным игроком сезона .

Эмбиид прогнозировал победу в гонке за MVP еще в 2014 году, когда его выбрали на драфте.

Эмбиид выкладывал скриншот, в котором он занимает первое место в списке лучших игроков сезона: «Гонка за MVP через пару лет».

Джоэл после триумфа вспомнил свой старый пост в соцсетях: «Так сильно хотел этого, что теперь это реальность».

Карри и Леброн снова зарубятся в плей-офф! 10 вопросов к серии между «Уорриорс» и «Лейкерс»

Соцсети Джоэла Эмбиида