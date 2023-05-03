Джоэл Эмбиид прогнозировал победу в гонке за MVP в 2014 году

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид соцсети Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признан самым ценным игроком сезона НБА.

Эмбиид прогнозировал победу в гонке за MVP еще в 2014 году, когда его выбрали на драфте.

Эмбиид выкладывал скриншот, в котором он занимает первое место в списке лучших игроков сезона: «Гонка за MVP через пару лет».

Джоэл после триумфа вспомнил свой старый пост в соцсетях: «Так сильно хотел этого, что теперь это реальность».

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4 комментария

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Denverec
🤡
+16
-4
+12
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kazuma
ныть начал заранее получается
+7
-1
+6
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JuVero
+-10 лет, забыл дописать Эмбиид)))
+3
0
+3
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