Джоэл Эмбиид – о Сэме Хинки: «Сумасшедший генменеджер, который писал о своих игроках в твиттере»

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Центровой «Филадельфии» пошутил над бывшим генеральным менеджером клуба Сэмом Хинки.

«За все время, что я играю здесь, все генеральные менеджеры были очень умны, кроме одного. Он совершал невероятные поступки. У нас был сумасшедший генменеджер, который писал о своих игроках в твиттере. Он был помешан на твиттере, просто безумие. Наврное, я был самым несчастным игроком в мире», – сказал Эмбиид.

Хинки руководил «Сиксерс» с 2013 по 2016 год. Он выбрал Эмбиида под третьим номером на драфте-2014.

Ранее центровой отдал должное Хинки и заявил, что функционер верил в него.

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