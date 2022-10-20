Джоэл Эмбиид – о Сэме Хинки: «Сумасшедший генменеджер, который писал о своих игроках в твиттере»

Центровой «Филадельфии» пошутил над бывшим генеральным менеджером клуба .

«За все время, что я играю здесь, все генеральные менеджеры были очень умны, кроме одного. Он совершал невероятные поступки. У нас был сумасшедший генменеджер, который писал о своих игроках в твиттере. Он был помешан на твиттере, просто безумие. Наврное, я был самым несчастным игроком в мире», – сказал Эмбиид.

Хинки руководил «Сиксерс» с 2013 по 2016 год. Он выбрал Эмбиида под третьим номером на драфте-2014.

Ранее центровой отдал должное Хинки и заявил, что функционер верил в него.

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