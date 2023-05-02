Хавьер Паскуаль: «Уступили в матче, который, казалось бы, невозможно было проиграть»

Теги УНИКС Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль не может поверить, что его команда проиграла УНИКСу 7-й матч полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (79:80, 3-4), имея владение за пять секунд до конца при равном счете.

«Уступили в матче, который, казалось бы, невозможно было проиграть.

Полностью контролировали игру в заключительной части. Матч складывался таким образом, что могли либо выиграть его, либо уйти в овертайм. Но проиграть такую встречу – это невероятно.

Да, такое иногда происходит. Однако когда такое случается, вы не можете в это поверить. У нас было владение за пять секунд до конца при счете 79:79 – либо победа, либо овертайм… У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло.

По ходу плей-офф потеряли двух важных игроков – Томпкинса и Карасева. По этой причине наша ротация была ограничена. Но мы боролись и контролировали игру. Сегодня у нас были хорошие шансы на победу», – сказал Паскуаль.

УНИКС прорвался в финал Единой лиги! Обыграл «Зенит» на последней секунде седьмого матча

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4 комментария

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Nick Crosier
Хави, спасибо! Зайти в седьмой матч, имея Клименко, Торопова, Хэмма и Зубкова против Рейнольдса, Хантера, Лабери и Воронцевича - это уже тренерский подвиг..Зубков скажи что это было...
+2
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Olega74
Ответ Nick Crosier
Хави, спасибо! Зайти в седьмой матч, имея Клименко, Торопова, Хэмма и Зубкова против Рейнольдса, Хантера, Лабери и Воронцевича - это уже тренерский подвиг..Зубков скажи что это было...
Кошмар… Гомельский очень хорошо сказал комментируя игру российских игроков… но в целом по ходу сезона сложно было надеяться на такой результат) команда есть! Очень важно сохранить Паскуаля!!!
+2
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Fomin525
Из - за одного чудака на букву З профукали все. Интересно кому эта бронза не нужна больше Зениту или ЦСКА?
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Fomin525
Ответ Nick Crosier
Хави, спасибо! Зайти в седьмой матч, имея Клименко, Торопова, Хэмма и Зубкова против Рейнольдса, Хантера, Лабери и Воронцевича - это уже тренерский подвиг..Зубков скажи что это было...
Зубков просто подарил финал Казани.
Гнать ссаными тряпками
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