Стивен Эй Смит: «У Леброна Джеймса есть «здоровый уровень страха» перед Стефеном Карри»

Известный спортивный эксперт заявил, что суперзвезда «Лейкерс» «побаивается» разыгрывающего «Голден Стэйт» в преддверии серии второго раунда плей-офф между их командами.

«Я подозреваю, что у Леброна есть здоровый уровень страха. И это оправдано. Я не пытаюсь оскорбить Леброна.

Черт возьми, если бы я не болел за « », я бы до смерти боялся Стефа. А кто не боится Стефа? Он вселяет страх во всех», – сказал Смит.

«ГСВ» или «Лейкерс»? Предскажите результаты всех пар плей-офф