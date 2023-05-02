Стивен Эй Смит: «У Леброна Джеймса есть «здоровый уровень страха» перед Стефеном Карри»
Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит заявил, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс «побаивается» разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри в преддверии серии второго раунда плей-офф между их командами.
«Я подозреваю, что у Леброна есть здоровый уровень страха. И это оправдано. Я не пытаюсь оскорбить Леброна.
Черт возьми, если бы я не болел за «Голден Стэйт», я бы до смерти боялся Стефа. А кто не боится Стефа? Он вселяет страх во всех», – сказал Смит.
«ГСВ» или «Лейкерс»? Предскажите результаты всех пар плей-офф
Заявки про лучшего тренера и ХОФеров тоже слабенькие. Ведь собирали их на драфте, и кто кого сделал лучшим большой вопрос
Слезы ты, видимо, вытирал ему, когда он так просил..
Ну хоть Уэйда с Бошем можно посчитать? А Кайри с Лавом? А Дэвиса? ГС лишь один раз взяли готовую звезду, а у хейтеров до сих пор горит. Леброн начиная с решения это делает и норм.
Не понимаю, почему так важно многим, превознося одного, поливать и пытаться занизить заслуги другого? 2 из величайших игроков дарят нам счастье наблюдать за их игрой
До нынешней эры у них последний раз было чемпионство в бородатые 70-ые. За это время у Лейкерс были и Шоутайм, и Шак с Коби, и Коби без Шака
Лень повторятся.