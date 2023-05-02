Стивен Эй Смит: «У Леброна Джеймса есть «здоровый уровень страха» перед Стефеном Карри»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит заявил, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс «побаивается» разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри в преддверии серии второго раунда плей-офф между их командами.

«Я подозреваю, что у Леброна есть здоровый уровень страха. И это оправдано. Я не пытаюсь оскорбить Леброна.

Черт возьми, если бы я не болел за «Голден Стэйт», я бы до смерти боялся Стефа. А кто не боится Стефа? Он вселяет страх во всех», – сказал Смит.

«ГСВ» или «Лейкерс»? Предскажите результаты всех пар плей-офф

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35 комментариев

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Drinkinss
Ответ Гарун Алиев
Ну да,это же дед после проигранного финала,имея трех будущих ХОФеров и лучшего тренера лиги решил объединится с лучшим скорером НБА 21 века
дед всю карьеру с кем то обьединялся и пытался себе кого то выменять. причем не абы кого а лучших игроков лиги. он никогда ни у кого не выигрывал один. так что этот нарратив работает в обе стороны :)
+24
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+21
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Гарун Алиев
Ответ BolxoB
С Деллаведовой, Шампером)
Сделать чемпионом Джей Ар Смита,вот где величие
+11
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Drinkinss
Ответ Drinkinss
кд если б не перешел - то до сих пор бы без гаек сидел, так то...
але у него в кливледне 2 ол стара играло (лав и кайри) - чего бы он без них выиграл?
+9
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+9
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Гарун Алиев
Ну да,это же дед после проигранного финала,имея трех будущих ХОФеров и лучшего тренера лиги решил объединится с лучшим скорером НБА 21 века
+19
-13
+6
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Drinkinss
Ответ BolxoB
Кого из "лучших игроков" он выменивал в Кливленд?) Лава?) И кто выигрывал один, расскажи/
всякое бывало (дирк например), но уж точно не деду ныть про отсутвтие помощи. с ним в паре в каждом титуле всегда есть топ-10 игрок лиги. первые же свои гайки он вообще выиграл в суперкоманде вместе с бошем вейдом и алленом. поэтому все эти рассказы про гсв и КД канеш во многом - правда, но тут деда наказали его же оружием.
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si40w
Ответ Гарун Алиев
Ну да,это же дед после проигранного финала,имея трех будущих ХОФеров и лучшего тренера лиги решил объединится с лучшим скорером НБА 21 века
Ну кто там что решил, допустим, вопрос.. А напомни, кто там принимал некогда Решение? И даже после этого слил финал филиалу далласского дома престарелых.
Заявки про лучшего тренера и ХОФеров тоже слабенькие. Ведь собирали их на драфте, и кто кого сделал лучшим большой вопрос
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si40w
Ответ BolxoB
Бедный Джейсон Кидд жил и не знал, что титул Дирк взял без него) Хз, насколько его же. В Майами Брон переходил из Кливленда, которой не был и близко контендером. Стёпа слёзно просил усиление в команду, которая только что сделала 73-9 в регулярке. Не равнозначно. Как и считать Рэя времён Майами полноценной звездой.
Про Кидда смешно.
Слезы ты, видимо, вытирал ему, когда он так просил..
Ну хоть Уэйда с Бошем можно посчитать? А Кайри с Лавом? А Дэвиса? ГС лишь один раз взяли готовую звезду, а у хейтеров до сих пор горит. Леброн начиная с решения это делает и норм.

Не понимаю, почему так важно многим, превознося одного, поливать и пытаться занизить заслуги другого? 2 из величайших игроков дарят нам счастье наблюдать за их игрой
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Баркамол Абдулла
Ответ Гарун Алиев
Ну да,это же дед после проигранного финала,имея трех будущих ХОФеров и лучшего тренера лиги решил объединится с лучшим скорером НБА 21 века
Это не работает уже, они выиграли и до и после Кексика. А кексик нигде нечего не взял кроме с ГСВ. Так что прекратите уже эти разговоры
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Гарун Алиев
Ну да,это же дед после проигранного финала,имея трех будущих ХОФеров и лучшего тренера лиги решил объединится с лучшим скорером НБА 21 века
Леброн же ни с кем не объединялся после проигранного Финала, нет)
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Drinkinss
Ответ bodros
Алло, так-то гсу этот состав только с Кешей обыграли, до этого сначала Краб 1вс3 играл, затем унизительная для гсу серия 2016, потом пришлось Кешу звать
я думаю те 2 гайки что взяли с КД превратились бы в одну гайку без КД. надо просто осознать что вместо КД бы не альфонсо маккини играл, а условный виггинс, или хотя бы донный барнс. Стеф выиграл до КД, выиграл после КД. КД без стефа не выиграл ничего, сейчас вот снова готовится во 2 раунде отлететь от чокича - этот нарратив уже давно обмусолили.
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Drinkinss
Ответ BolxoB
Вы что, вслух говорите неудобную правду фанатам ГСВ?) Сейчас же начнется. они тут уже начали писать, что в случае, если ГСВ возьмёт гайку, то Карри уже ТОЧНО круче Леброна) Того Леброна, который боролся в финале, имея в качестве второй звёзды Мозгова. Потом выдал великий финал 2016. В итоге Стёпа слёзно умолял КД перейти к ним, чтобы его Лёба снова не обидел)
кд если б не перешел - то до сих пор бы без гаек сидел, так то...
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Xell
Зато у Лейкерс нет страха перед ГС. Это их корм исторически)))
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Drinkinss
Ответ Xell
Зато у Лейкерс нет страха перед ГС. Это их корм исторически)))
дило вандербилт хачимура и ривз - исторические канеш персонажи :) в по толком никто не поиграл еще за всю карьеру :)
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si40w
Ответ BolxoB
Будем честны, Кавай бы разобрал ГСВ, если бы не подлый грузинский фол.
Будем честны, этого никто никогда не узнает
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de-fussball
Стивен шикарно набросил, одобряю
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Drinkinss
Ответ Light Yagami
А что, разве Лейкерс как франзиша не в разы ярче чем ГСВ? До нынешней эры у них последний раз было чемпионство в бородатые 70-ые. За это время у Лейкерс были и Шоутайм, и Шак с Коби, и Коби без Шака
как франшиза и бостон лучше - тока это все уходит корнями в далекие годы на которые всем пофиг
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Light Yagami
Ответ Баркамол Абдулла
Я тебя запомнил, я тебе напишу дружок после 5-6 игр. Только думаю тогда ты месяц как минимум не ответишь, и вообще не будешь заходить sports
А что, разве Лейкерс как франзиша не в разы ярче чем ГСВ?

До нынешней эры у них последний раз было чемпионство в бородатые 70-ые. За это время у Лейкерс были и Шоутайм, и Шак с Коби, и Коби без Шака
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Баркамол Абдулла
Ответ Xell
Зато у Лейкерс нет страха перед ГС. Это их корм исторически)))
Я тебя запомнил, я тебе напишу дружок после 5-6 игр. Только думаю тогда ты месяц как минимум не ответишь, и вообще не будешь заходить sports
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BolxoB
Ответ Consistency
ЛеБрон чуть не победил Стефа и ГСВ без Ирвинга и Лава, грохнул их в сезон 73-9, отыгравшись с 1-3, выбил в плей-ин. По большому счету-то разницу Дюрант делал, а бездюрантовский ГСВ Лябр как раз хорошо чехвостил.
С Деллаведовой, Шампером)
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Alex Kudermetov
Ответ BolxoB
То, что он Кливленд затащил в финал равноценно перформансам Баттлера, от которых все тут кипятком обделываются. Глянь, что там был за состав. И это. Оценивать игру Кидда по набору очков это такое себе. А, да. Ролевик с броском положил треху. Неожиданно. Не за этим ведь брали)
Восточная конференция в те времена была настолько слаба, что хватало и одного Леброна для выхода в финал... С кем там играть было? С Лебронто? С Витей Оладипо? С юнцами из Бостона? Тогда как у ГСВ постоянно были сильнейшие соперники по типу Оклахомы, САС и Хьюстона, где они тратили максимальное количество сил
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BolxoB
Ответ Drinkinss
просто треху и хачимура может положить, а вот такую треху на секундах в финале - чет сомневаюсь.. кидд в 11 году это такой же пенсионер как крис пол сейчас. то что он кливленд затащил в финал эт канеш круто - но это и есть уровень батлера, типа ол стар но даж не в пятерке на лучшего игрока лиги. чтоб выйти на новый уровень он умываясь слезами уговорил собрать в майами суперкоманды. все то же самое что у кд с гсв. так что не надо ляля
Я выше на подобное "заблуждение" уже ответил.
Лень повторятся.
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Drinkinss
Ответ BolxoB
То, что он Кливленд затащил в финал равноценно перформансам Баттлера, от которых все тут кипятком обделываются. Глянь, что там был за состав. И это. Оценивать игру Кидда по набору очков это такое себе. А, да. Ролевик с броском положил треху. Неожиданно. Не за этим ведь брали)
просто треху и хачимура может положить, а вот такую треху на секундах в финале - чет сомневаюсь.. кидд в 11 году это такой же пенсионер как крис пол сейчас. то что он кливленд затащил в финал эт канеш круто - но это и есть уровень батлера, типа ол стар но даж не в пятерке на лучшего игрока лиги. чтоб выйти на новый уровень он умываясь слезами уговорил собрать в майами суперкоманды. все то же самое что у кд с гсв. так что не надо ляля
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Drinkinss
Ответ BolxoB
Бедный Джейсон Кидд жил и не знал, что титул Дирк взял без него) Хз, насколько его же. В Майами Брон переходил из Кливленда, которой не был и близко контендером. Стёпа слёзно просил усиление в команду, которая только что сделала 73-9 в регулярке. Не равнозначно. Как и считать Рэя времён Майами полноценной звездой.
рэй времен майами положил иконик треху против сан антонио в финале.. и перешел туда дед именно потому, что в кливленде нифига выиграть не мог... степа уже выиграл до перехода кд... и это джейсон кидд в 2011 году набирал 8 очков в среднем за игру - сейчас так луни примерно набирает.
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