Сергей Кущенко: «Алексей Швед чувствует себя относительно нормально»

Теги происшествия ЦСКА Сергей Кущенко Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

По словам президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, защитник ЦСКА Алексей Швед, получивший черепно-мозговую травму в результате нападения в центре Москвы, находится в клинике и чувствует себя «относительно нормально».

«Лехе здоровья, сложно подобрать слова относительно произошедшего. Этот инцидент никак не связан с баскетболом. Из ряда вон выходящая история, желаю выздоровления, и правоохранительные органы, уверен, быстро разберутся.

Знаю, что с Алексеем все в порядке, он в клинике, чувствует себя относительно нормально, насколько можно после такой травмы», – цитирует Сергея Кущенко ТАСС.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
В России нет правоохранительных органов.
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