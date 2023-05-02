Сергей Кущенко: «Алексей Швед чувствует себя относительно нормально»

По словам президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, защитник ЦСКА Алексей Швед, получивший черепно-мозговую травму в результате нападения в центре Москвы, находится в клинике и чувствует себя «относительно нормально».

«Лехе здоровья, сложно подобрать слова относительно произошедшего. Этот инцидент никак не связан с баскетболом. Из ряда вон выходящая история, желаю выздоровления, и правоохранительные органы, уверен, быстро разберутся.

Знаю, что с Алексеем все в порядке, он в клинике, чувствует себя относительно нормально, насколько можно после такой травмы», – цитирует Сергея Кущенко ТАСС.

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