Андрей Ватутин: «Приложим все усилия, чтобы Швед поправился и чтобы найти напавших на него товарищей»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал хулиганское нападение на защитника команды Алексея Шведа.
«Сколько займет восстановление? Это вопрос не ко мне, его стоит адресовать врачам. Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время.
Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», - сказал Ватутин.
Швед в результате нападения получил черепно-мозговую травму.
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