Андрей Ватутин: «Приложим все усилия, чтобы Швед поправился и чтобы найти напавших на него товарищей»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал хулиганское нападение на защитника команды .

«Сколько займет восстановление? Это вопрос не ко мне, его стоит адресовать врачам. Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время.

Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», - сказал Ватутин.

Швед в результате нападения получил черепно-мозговую травму.

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