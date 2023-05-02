Андрей Ватутин: «Приложим все усилия, чтобы Швед поправился и чтобы найти напавших на него товарищей»

Теги происшествия ЦСКА Андрей Ватутин Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал хулиганское нападение на защитника команды Алексея Шведа.

«Сколько займет восстановление? Это вопрос не ко мне, его стоит адресовать врачам. Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время.

Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», - сказал Ватутин.

Швед в результате нападения получил черепно-мозговую травму.

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13 комментариев

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Russ Ivan
Баскетбольный клуб будет искать хулиганов в центре Москвы. А все многочисленные полицаи и росгвардейцы для того, чтобы оформлять FAN ID?
+15
-1
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San9
Хотя бы есть шанс, что "братки" получат по заслугам. Был бы Швед не известным баскетболистом, а простым человеком с улицы, обставили бы самозащитой от русского нациста.
+6
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Антон Чугунов
Удачи в поисках. Неважно какого уровня ты спортсмен, в первую очередь человек
+4
0
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37old
Ответ Joe Biden
В трудное время живём. Полиция буквально разрывается, пытаясь обеспечить покой и здоровье граждан. И очень прискорбно, что находятся такие персонажи, которые подвергают сомнению компетентность внутренних органов. Безусловно преступники будут найдены и наказаны в строгом соответствием с Законом!
Это текст для руководителя пресс-службы полиции Москвы?
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dzenga 1
Ох####ые товарищи !
+3
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AVKU
Сергей Борисович должен поучаствовать в этом вопросе. Найдут и накажут.
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Александр Скворцов
Если займутся серьёзные но вежливые товарищи, то найдут быстро и накажут непременно!
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Jan Paskel
Сразу вспомнилась фраза отца, что на каждого крутого найдётся ещё круче. Имея ввиду, что Швед игрок ЦСКА со всеми вытекающими, похоже, что "орлов" накуканят по полнейшей программе
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misshud
Ответ dzenga 1
Ох####ые товарищи !
Он нам не товарищ !!!
+2
-2
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Joe Biden
Ответ Russ Ivan
Баскетбольный клуб будет искать хулиганов в центре Москвы. А все многочисленные полицаи и росгвардейцы для того, чтобы оформлять FAN ID?
В трудное время живём. Полиция буквально разрывается, пытаясь обеспечить покой и здоровье граждан. И очень прискорбно, что находятся такие персонажи, которые подвергают сомнению компетентность внутренних органов. Безусловно преступники будут найдены и наказаны в строгом соответствием с Законом!
+5
-5
0
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Romuliq
Ответ Russ Ivan
Баскетбольный клуб будет искать хулиганов в центре Москвы. А все многочисленные полицаи и росгвардейцы для того, чтобы оформлять FAN ID?
Они же не кричали про свободу Навальному
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