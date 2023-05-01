Андрей Ватутин: «Это наша команда, и мы должны быть с ней не только в дни побед. Верьте в ЦСКА!»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин эмоционально поддержал команду после вылета в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань» (100:103, 3-4).

«В первую очередь хочу поздравить «Локомотив» с историческим выходом в финал, в этой серии они были лучше нас и по праву будут бороться за «золото» чемпионата Единой лиги ВТБ. Семь игр стали настоящим подарком для болельщиков, увы, с отрицательным результатом для нас. Стоит признать, что наше поражение – это не вопрос везения или удачи, хотя мы были в шаге от победы. «Локо» удалось «сделать» к плей-офф отличную команду, навязать нам свой агрессивный баскетбол. Огромное «спасибо» болельщикам, которые до последнего поддерживали нас, благодарю наших близких и семьи.

Понимаю и разделяю эмоции и даже гнев болельщиков, но именно сегодня не время резких решений. Детальный разбор и выводы впереди, каждому из нас сейчас стоит проанализировать случившееся. О будущем лучше думать и говорить со спокойной головой. Сегодня лишь стоит сказать, что в этой серии мы без должного уважения отнеслись к тем шансам, которые у нас были. Потери, нереализованные штрафные, упущенное преимущество в третьем матч, иные неверные решения. Травмы основных игроков, Милутинова и Шведа, сыграли значительную роль, но все это сейчас будет звучать как оправдание, а я оправданий не ищу.

Мы выигрывали вместе, и проиграли тоже вместе, как команда. У нас непростой период жизни, постараемся справиться и найти эмоции для серии за третье место. Это наша команда, и мы должны быть с ней не только в дни побед. Верьте в ЦСКА!» – заявил Ватутин.

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7 комментариев

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A. V.
ЦСКА это не только победы, это уже давно семья. Но нам нужна такая встряска перед возвращением в Евролигу. А победа Локо нужна российским региональным командам.
На горизонте событий все будут в выигрыше, а ЦСКА ВБП!
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Георгий Михеев
Швед к старости чета совсем стух. В Химках он хоть через раз вытаскивал матчи.
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Arturitto
А почему огромное "спасибо"?
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Pchela 0525
Ватутин конечно глыба, нет бы признать ошибки, извиниться за провальный сезон в год 100, нет он продолжает выезжать на каких то лозунгах
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madtank
Говорить и надувать щеки он лучший в Европе. Может стоит наконец таки найти специалист-а/-ов, который будет выполнять остальную работу?
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