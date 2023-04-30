Валерий Лиходей: «Локо» способен пройти ЦСКА. Это станет сенсацией»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Валерий Лиходей Единая лига ВТБ Баскетбол

Российский форвард «Астаны» Валерий Лиходей считает, что «Локомотив‑Кубань» способен сотворить сенсацию, выиграв серию у ЦСКА (3-3) и выйдя в финал Единой лиги ВТБ.

«Мне кажется, что шансы ЦСКА и «Локомотива» в их битве примерно равны, несмотря на то, что армейцы очень уверенно выиграли в последнем матче. Думаю, что «Локо» в принципе способен пройти ЦСКА. Краснодарцы уже выигрывали три раза в этой серии. Если они пробьются в финал, то, конечно, это станет сенсацией. Но, конечно, в таких матчах все зависит от того, какой настрой будет у команд.

Что касается УНИКСа и «Зенита», то мне кажется, что казанцы победят на своей площадке. Домашняя игра — это первый момент, второе — в течение сезона, мое мнение, УНИКС был более стабилен, чем «Зенит». Думаю, что финал УНИКС — «Локомотив» был бы интересен, потому что это неожиданно», – сказал Лиходей.

Русский баскетбол вдруг стал интересным: ЦСКА рискует не выйти в финал, в обеих сериях полуфинала – седьмые матчи

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2 комментария

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kso77
Без шансов для Локомотива , деньги собраны за максимальное количество игр, всё встанет на свои места , ЦСКА будет чемпионом !!
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Daniil_Piter
Поживём - увидим!
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