Пи Джей Такер попал Джейсону Тейтуму рукой в пах, спровоцировав небольшую потасовку

Теги происшествия Бостон Филадельфия НБА видео Пи Джей Такер НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Пи Джей Такер в одном из эпизодов первого матча серии с «Бостоном» (119:115, 1-0) попал лидеру соперника Джейсону Тейтуму рукой в пах.

Такер сделал резкое движение рукой, выражая свое недовольство действиями одноклубников. Пробегавший у него за спиной Тейтум в результате этого попадания завалился на паркет.

Эпизод спровоцировал небольшую потасовку на площадке, но игроков быстро успокоили.

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4 комментария

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Вадим Сидоров
Вот что значит авторитет, никто не рискнул бычить на Такера:)
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Andrey-Kiev
Ну тут игровой эпизод: Пи Джей выговаривал Макси и отмахнулся не глядя, так как перед отмашкой Такер указывал ему опекать Брогдона, но тот проигнорировал это . Но прилетело Тейтуму сильно....
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Skeleton64
Вы бы лучше Лаки так защищали, чем яйца Тэйтума. Ну да куда уж... Тьфу
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