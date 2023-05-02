Форвард «Филадельфии» в одном из эпизодов первого матча серии с « » (119:115, 1-0) попал лидеру соперника рукой в пах.

Такер сделал резкое движение рукой, выражая свое недовольство действиями одноклубников. Пробегавший у него за спиной Тейтум в результате этого попадания завалился на паркет.

Эпизод спровоцировал небольшую потасовку на площадке, но игроков быстро успокоили.

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