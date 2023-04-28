Джейлен Браун: «Филадельфия» собирается дать нам бой. Будет весело»

Теги Бостон Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Джейлен Браун Баскетбол

Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун высказался о предстоящей серии против «Филадельфии» в рамках полуфинала плей-офф Восточной конференции.

«Мы знаем, что они собираются дать бой. В Филадельфии трудно победить. Их толпа вовлечена в игру. Будет весело.

Всем известно, что у них есть несколько отличных игроков – Джоэл Эмбиид, Джеймс Харден и компания, так что это вновь будет испытанием. Мы должны будем снова быть готовы к борьбе. Уже не терпится приступить», – сказал Браун на послематчевой пресс-конференции.

Первый матч серии запланирован на 2 мая, 02:30 по московскому времени.

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4 комментария

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Александр Синенко
После серии с Атлантой еще непонятно кто кому бой давать будет
+8
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Djoyin
Все матчи этой серии будут интересными. Жаль, если время покажет, что это был преждевременный финал Востока
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xamer 9
Так говорит, как будто Майами фавориты
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Вадим Дзахоев
Ответ xamer 9
Так говорит, как будто Майами фавориты
А причем тут Майами?
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