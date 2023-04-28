Джейлен Браун: «Филадельфия» собирается дать нам бой. Будет весело»
Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун высказался о предстоящей серии против «Филадельфии» в рамках полуфинала плей-офф Восточной конференции.
«Мы знаем, что они собираются дать бой. В Филадельфии трудно победить. Их толпа вовлечена в игру. Будет весело.
Всем известно, что у них есть несколько отличных игроков – Джоэл Эмбиид, Джеймс Харден и компания, так что это вновь будет испытанием. Мы должны будем снова быть готовы к борьбе. Уже не терпится приступить», – сказал Браун на послематчевой пресс-конференции.
Первый матч серии запланирован на 2 мая, 02:30 по московскому времени.
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