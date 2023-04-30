Никола Йокич: «Джамал Мюррэй – лучший игрок команды»

Звездный центровой « » со свойственной себе скромностью похвалил разыгрывающего .

«Джамал играет просто потрясающе. Показывает всем, на что способен. Он лучший игрок команды, и ведет нас за собой», – сказал Йокич после победы над « » (125:107, 1-0).

2-кратный MVP в первой игре отметился 24 очками, 19 подборами и 5 передачами.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой

Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую