Никола Йокич: «Джамал Мюррэй – лучший игрок команды»
Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич со свойственной себе скромностью похвалил разыгрывающего Джамала Мюррэя.
«Джамал играет просто потрясающе. Показывает всем, на что способен. Он лучший игрок команды, и ведет нас за собой», – сказал Йокич после победы над «Финиксом» (125:107, 1-0).
2-кратный MVP в первой игре отметился 24 очками, 19 подборами и 5 передачами.
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