Никола Йокич: «Джамал Мюррэй – лучший игрок команды»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич со свойственной себе скромностью похвалил разыгрывающего Джамала Мюррэя.

«Джамал играет просто потрясающе. Показывает всем, на что способен. Он лучший игрок команды, и ведет нас за собой», – сказал Йокич после победы над «Финиксом» (125:107, 1-0).

2-кратный MVP в первой игре отметился 24 очками, 19 подборами и 5 передачами.

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6 комментариев

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Nuteruoli
Никола добряк и скромняг)
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bostonKG
Джамал реально хорош👍
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Максим Яблонский
У Йокича катастрофический процент попадания в этом матче. У Гордона феерический. Приведение их показателей к нормали суммарно нивелирует результативность общака.
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Vitaly Cuflic
34 очка ребят
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someoneelse
По мне Джамал лучше Букера, по крайней мере в ПО.
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xamer 9
Ответ Vitaly Cuflic
34 очка ребят
В новости имеете ввиду? Так там речь про очки Йокича, а не Джамала.
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