Илона Корстин о победе «Локо» над ЦСКА: «На наших глаза творится история»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Илона Корстин Единая лига ВТБ Александр Щербенев Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что победа краснодарского «Локомотива‑Кубань» над ЦСКА в полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ является исторической.

«Локомотив‑Кубань» в понедельник в овертайме победил ЦСКА в седьмом матче серии полуфинала плей‑офф Единой лиги ВТБ (103:100, 4-3) и стал первым финалистом турнира.

«Поздравляю «Локомотив» с заслуженной победой и выходом в финал. Команда преобразилась в плей‑офф, сначала обыграла «Нижний», обладателя Кубка России, который имел преимущество своей площадки. В полуфинале уже в первой игре «Локо» дал бой ЦСКА и стало понятно, что краснодарцы настроены на борьбу и не собираются сдаваться. Считаю, что серия до 4 побед полностью себя оправдала, мы подарили болельщикам много яркого и красивого баскетбола – а в седьмом матче был овертайм. А ведь впереди еще непредсказуемый финал!

Сегодня 22‑летний Александр Щербенев в концовке взял на себя ответственность в ключевой момент, набрал 7 очков и сделал разницу. Эта победа «Локо» – результат командной работы, здесь есть и тренерская заслуга, и запредельная мотивация, и вера в себя со стороны игроков.

В Краснодаре отличный сплав молодых игроков и опытных иностранцев, которые работали на победу и в итоге у них все получилось. На наших глаза творится история: у «Локо» первый финал Лиги ВТБ за 10 лет, а ЦСКА впервые в истории не попал в решающую серию чемпионата», – сказала Корстин в интервью «Матч ТВ».

Второй финалист определится завтра в паре УНИКС – «Зенит» (3-3).

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