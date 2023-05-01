«Лейкерс» не заинтересованы в подписании Кайри Ирвинга
«Лейкерс» более не заинтересованы в приобретении звездного разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга, передает издание The Athletic со ссылкой на источники.
«Независимо от того, насколько Ирвинг и Джеймс близки как друзья, «Лейкерс» не заинтересованы в подписании разыгрывающего. Чтобы приобрести его, придется отказаться от нескольких игроков, обменянных в дедлайн, которые помогли оживить сезон и вывести их во второй раунд плей-офф против «Уорриорз», – пишет журналист The Athletic Тим Като.
Этим летом Ирвинг станет свободным агентом.
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Ну а тогда его можно подписать за минималку.
Две суперзвезды и несколько околозвездных игроков и скамейка перспективная.
Можно, нужно удержать этот состав и вложиться его развитие, химию и здоровье .
Кайри, химиоращрушитель им не нужен.