«Лейкерс» не заинтересованы в подписании Кайри Ирвинга

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Лейкерс» более не заинтересованы в приобретении звездного разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга, передает издание The Athletic со ссылкой на источники.

«Независимо от того, насколько Ирвинг и Джеймс близки как друзья, «Лейкерс» не заинтересованы в подписании разыгрывающего. Чтобы приобрести его, придется отказаться от нескольких игроков, обменянных в дедлайн, которые помогли оживить сезон и вывести их во второй раунд плей-офф против «Уорриорз», – пишет журналист The Athletic Тим Като.

Этим летом Ирвинг станет свободным агентом.

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21 комментарий

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Аморалинни
Ответ Cubs-V
На какие шиши они его подпишут?
Ирвингу давно пора внушить идею, что деньги это лишь фантики, заговор массонов, и такое же вранье как круглая планета. Уверен, он поверит
Ну а тогда его можно подписать за минималку.
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RAMIK
Джеймс, Дэвис, Вандербилт, Ривз, Хатимура- это игроки, которых ЛАЛ обязан сохранить летом. Сюда же отнессу ДиЛо(зависит от запросов) и Шредера(видно что он много дает команде психологически). Если кого то из хороших игроков получится оставить сохранив данных, то будет хорошо.
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mailman
доживем до лета, видно будет
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Birdman NBA
Ответ noke
Если Ирвинг и после этого сезона умудрится продать себя кому-то за макс - это будет гениально с его (и агента) стороны.
Так Мавс кинут в него макс точно. возможно на 3 , а не на 4 года, но свою максималку Кайри получит. Всё же к его игровым качествам претензий быть не может
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noke
Если Ирвинг и после этого сезона умудрится продать себя кому-то за макс - это будет гениально с его (и агента) стороны.
+3
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Вадим Дзахоев
Ответ Birdman NBA
Так Мавс кинут в него макс точно. возможно на 3 , а не на 4 года, но свою максималку Кайри получит. Всё же к его игровым качествам претензий быть не может
Абсолютно согласен. По уровню игры это один из лучших разыгрывающих. Но проблемы с головой у него серьезные
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msdchko
Ответ Антон Суровый
Этот состав не потянет на гайку в силу возраста Джеймса- по причине которого он уже не тянет в качестве первой звёзды,и травматичности Девиса,что делает его ненадежным в качестве первой звёзды. Им бы Яниса переманить вместо Девиса
там дедушка, какой то матч в соло затащил в конце. 20+20.
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Денис Храпунов
Ответ Аморалинни
Ирвингу давно пора внушить идею, что деньги это лишь фантики, заговор массонов, и такое же вранье как круглая планета. Уверен, он поверит Ну а тогда его можно подписать за минималку.
Это может тебе такое можно внушить, а Ирвинг отказался от максималки в Брулкине, из-за прописанных условий. Так что он ниже чем на максималку не согласится, так он ее и получит. Он может долго строить из себя не от мира сего, но как речь про деньги, так Ирвинг сразу бизнесмен.
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Tolball
Ответ noke
Если Ирвинг и после этого сезона умудрится продать себя кому-то за макс - это будет гениально с его (и агента) стороны.
Кроме Далласа у него нет особо вариантов,Майами и Финикс например по сэту трудно будет уложиться в жесткий потолок,разве что в команды которые могут сэт провернуть типа Торонто или Миннесоты..
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RAMIK
Ответ DuncanTim1921
Думаю, Брауна тоже будет разумно сохранить
За такой же контракт безусловно да. Главное избавиться от Бизли и Бамбы. Слишком жирные контракты считаю.
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DuncanTim1921
Ответ RAMIK
Джеймс, Дэвис, Вандербилт, Ривз, Хатимура- это игроки, которых ЛАЛ обязан сохранить летом. Сюда же отнессу ДиЛо(зависит от запросов) и Шредера(видно что он много дает команде психологически). Если кого то из хороших игроков получится оставить сохранив данных, то будет хорошо.
Думаю, Брауна тоже будет разумно сохранить
0
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A. V.
Ответ Mark Ar
Давайте вместо Шредера на минималку )))
😂👍
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Алексааандр
Ответ Cubs-V
На какие шиши они его подпишут?
так у них на контракте будут только Джеймс, Дэвис и Вандербилд, вот и разгоняются уже новости
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Mark Ar
Давайте вместо Шредера на минималку )))
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cm9x4
Неужели понравилось в плейофф выходить?
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Swhat
Все может поменяться после серии с гсв
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A. V.
У них сейчас лучший состав со времен Коби и Газоля.
Две суперзвезды и несколько околозвездных игроков и скамейка перспективная.
Можно, нужно удержать этот состав и вложиться его развитие, химию и здоровье .
Кайри, химиоращрушитель им не нужен.
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