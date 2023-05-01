Александер Секулич о решающей встрече с ЦСКА: «Андердогам немного проще играть решающие матчи»

Главный тренер « ива-Кубань» Александер Секулич поделился ожиданиями от седьмого матча серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ с .

– Как оцените атмосферу в команде на данный момент?

– У нас на протяжении всей серии отличная атмосфера. Даже несмотря на то, что в прошлом матче ЦСКА надрал нам задницы, сыграв свой лучший матч в плей-офф, мы продолжаем планомерно готовиться. Паники никакой нет, мы сейчас перегруппировываемся и отдыхаем. Настал наш черед сыграть свой лучший матч в сезоне. Мы в этой серии – андердоги, а с этой позиции немного легче играть важные матчи, потому что давление поменьше.

– У «Локо» найдется, чем ответить, если ЦСКА будет играть так же, как в шестом матче серии?

– Конечно. Очень многое можно делать на площадке гораздо лучше, чем мы в том матче. Особенно в защите. И если хочешь выигрывать важные матчи на такой стадии турнира и у такого соперника, то тебе необходима командная игра гораздо более высокого уровня. Плюс к этому мы заготовили кое-какие тактические сюрпризы для соперника. Надеемся, что это сработает в нашу пользу.

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