Александер Секулич: «ЦСКА снес нас, как ураган, и мы оказались к этому не готовы»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич после поражения от в шестом матче серии (75:98, 3-3) рассказал, что команде свойственно показывать невнятную игру дома после успеха в выездном матче.

«К сожалению, в первой половине на площадке была только одна команда. ЦСКА снес нас, как ураган, и мы оказались к этому не готовы. Мы сыграли неправильно. С другой стороны, ЦСКА провел свой лучший матч в этой серии. Жаль, что у нас опять проявился наш обидный недостаток по ходу сезона, когда после классных побед на выезде в следующей игре дома мы демонстрируем не очень качественную игру. Да, мы играем против лучшей команды в истории российского баскетбола, но это не оправдание.

Большое спасибо фанатам, они сегодня проявили себя прекрасно. Они на протяжении всего плей-офф болеют за нас великолепно. Сожалею, что сегодня наша игра не соответствовала силе поддержки.

Остался один матч, самый решающий в этой серии. Мы по-прежнему настроены выйти в финал, и сейчас самое главное – полностью восстановиться», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах