Эмил Райкович: «В Краснодаре мы пережили ситуацию, когда отступать было некуда. Сейчас снова решающий момент»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил расклад сил перед решающим седьмым матчем полуфинальной серии Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (3-3).

«Это важная, решающая игра полуфинала плей-офф. В Краснодаре мы пережили ситуацию, когда отступать было некуда, и мы победили. И мы снова подошли к решающему моменту.

Мы обязаны сделать все, что в наших силах и выиграть», – заявил Райкович.

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